ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
365.43
usd:
311.85
bux:
133872.25
2026. április 25. szombat Márk
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Fotón a 2025-ben elhunyt Kiss Gábor villányi bortermelõ, a 2026-os Borászok Borásza díj kitüntetettje az elismerés átadóján a budapesti New York Palotában 2026. április 24-én. A díjat Kiss Gábor édesapja, id. Kiss Gábor vette át Gál Tibortól, a 2025-ös év Borászok Borászától.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

A tragikusan fiatalon elhunyt Kiss Gábor lett a Borászok Borásza

Infostart / MTI

A 2025-ben elhunyt Kiss Gábor villányi bortermelőnek ítélték oda a 2026-os Borászok Borásza elismerést. A díjat Kiss Gábor édesapja, id. Kiss Gábor vette át Gál Tibortól, a 2025-ös év Borászok Borászától péntek este Budapesten.

Gál Tibor hangsúlyozta: a 2025 decemberében tragikusan fiatalon elhunyt Kiss Gábor neve szinte a kezdetek óta szerepel a jelöltek listáján, sőt több alkalommal bejutott már az ötös döntőbe is.

„Amit ez a közösség mutat a pohárban, arra vágyik mindenki: hogy legyen értelme minden nap felkelni” – méltatta a borászok munkáját a díjak átadása előtt Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos, a díj alapítója. Hozzátette: minden városlakó vágya az az értékteremtés, amely a borászok tevékenysége révén megvalósul nap mint nap, sokszor generációkon keresztül.

Kormánybiztosként végzett munkájáról szólva elmondta, az elmúlt négy évben a magyar bor stratégiai reputációját kellett visszahelyezni a nagyvilágban. Ez ma már nem egyszerű bormarketing, hanem a magyar identitás részeként egyfajta kulturális disztribúció – fogalmazott.

A Jövő Borásza díjat Gajdócsi András borászhallgató kapta, aki egymillió forint ösztöndíjat is elnyert külföldi szakmai gyakorlatra. Az elismerést Prőhle Gergely, a Vinum Praemium Alapítvány kuratóriumi elnöke és Demeter Zoltán, a Borászok Borásza díj első kitüntetettje adta át.

A Borászok Barátja elismerésben Szigethy Gábor író, színháztörténész részesült. A díjat - melyet ezúttal Heimann Zoltán, a Borászok Borásza díj korábbi kitüntetettje és Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója adott át - olyan civil személyiség kaphatja meg, aki tevékenységével kiemelkedő mértékben képviseli a magyar bor érdekeit és nagyban segíti a magyar borászok munkáját.

A Borászok Borásza jelöltjeinek, azaz Magyarország ötven legjobb borászának listáját a korábbi évek győztesei állítják össze. Ezután az ötven kiválasztott egy-egy szavazattal, két forduló alatt választja meg a végső győztest.

Kiss Gábor a 20. Borászok Borásza, így ő kaphatja meg a 20. csillagot a Borászok Borásza Csillagok sétányán, amely Budapest belvárosában, a Zrínyi utcában található.

Kezdőlap    Kultúra    A tragikusan fiatalon elhunyt Kiss Gábor lett a Borászok Borásza

borászok borásza

borász

bortermelés

kiss gábor

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.04.27. hétfő, 18:00
Papp Zsolt György
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
BBC
Business Sport Travel Science
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 24. 18:18
2026. április 23. 21:48
×
×