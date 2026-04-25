A tragikusan fiatalon elhunyt Kiss Gábor lett a Borászok Borásza

Gál Tibor hangsúlyozta: a 2025 decemberében tragikusan fiatalon elhunyt Kiss Gábor neve szinte a kezdetek óta szerepel a jelöltek listáján, sőt több alkalommal bejutott már az ötös döntőbe is.

„Amit ez a közösség mutat a pohárban, arra vágyik mindenki: hogy legyen értelme minden nap felkelni” – méltatta a borászok munkáját a díjak átadása előtt Rókusfalvy Pál nemzeti bormarketingért felelős kormánybiztos, a díj alapítója. Hozzátette: minden városlakó vágya az az értékteremtés, amely a borászok tevékenysége révén megvalósul nap mint nap, sokszor generációkon keresztül.

Kormánybiztosként végzett munkájáról szólva elmondta, az elmúlt négy évben a magyar bor stratégiai reputációját kellett visszahelyezni a nagyvilágban. Ez ma már nem egyszerű bormarketing, hanem a magyar identitás részeként egyfajta kulturális disztribúció – fogalmazott.

A Jövő Borásza díjat Gajdócsi András borászhallgató kapta, aki egymillió forint ösztöndíjat is elnyert külföldi szakmai gyakorlatra. Az elismerést Prőhle Gergely, a Vinum Praemium Alapítvány kuratóriumi elnöke és Demeter Zoltán, a Borászok Borásza díj első kitüntetettje adta át.

A Borászok Barátja elismerésben Szigethy Gábor író, színháztörténész részesült. A díjat - melyet ezúttal Heimann Zoltán, a Borászok Borásza díj korábbi kitüntetettje és Hollósi Dávid, az MBH Bank agrár- és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatója adott át - olyan civil személyiség kaphatja meg, aki tevékenységével kiemelkedő mértékben képviseli a magyar bor érdekeit és nagyban segíti a magyar borászok munkáját.

A Borászok Borásza jelöltjeinek, azaz Magyarország ötven legjobb borászának listáját a korábbi évek győztesei állítják össze. Ezután az ötven kiválasztott egy-egy szavazattal, két forduló alatt választja meg a végső győztest.

Kiss Gábor a 20. Borászok Borásza, így ő kaphatja meg a 20. csillagot a Borászok Borásza Csillagok sétányán, amely Budapest belvárosában, a Zrínyi utcában található.