ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
375.11
usd:
319.91
bux:
132888.2
2026. április 11. szombat Leó, Szaniszló
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Vatikánban, a Szent Péter téren adott koncertet Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a Budapest Gipsy Virtuózokkal, majd személyesen is játszott XIV. Leó pápa előtt.
Nyitókép: Simone Risoluti/Vatican Media

Nem mindennapi fellépés: XIV. Leó pápának hegedült Mága Zoltán

Infostart / MTI

A Vatikánban, a Szent Péter téren adott koncertet Mága Zoltán Liszt Ferenc-díjas hegedűművész a Budapest Gipsy Virtuózokkal, majd személyesen is játszott XIV. Leó pápa előtt.

Az MTI-hez elküdött csütörtöki közlemény szerint a több ezer fős közönség előtt zajlott koncerten virtuóz darabok mellett az Elindultam szép hazámból című magyar népdal is elhangzott, amely a művész számára személyes és nemzeti jelentőséggel bír.

A tájékoztató idézi Mága Zoltánt, aki hangsúlyozta: számára mindig fontos volt, hogy hű maradjon a gyökereihez, és a magyar kultúrát képviselje a világban.

A találkozón a hegedűművész Rácz Pál hangszerkészítő által alkotott Guarneri del Gesu ihletésű mesterhegedűt ajándékozott a Szentatyának. Mága Zoltán szerint a hangszer a magyar emberek hitét, összetartozását, adni akarását jelképezi, és méltó módon képviseli Magyarország kulturális örökségét.

A személyes találkozón Mága Zoltán áldást kért családjára, hazájára és a magyar nemzetre, egyúttal a béke fontosságára hívta fel a figyelmet.

„Arra kértem a Szentatyát, hogy imáiban hordozza a béke ügyét. Hiszem, hogy a béke nem politikai jelszó, hanem közös emberi és erkölcsi felelősségünk. Ma különösen nagy szükség van hitre, stabil értékekre és összetartásra” – fejtette ki.

Mága Zoltán kiemelte: a zene számára nem csupán művészet, hanem szolgálat, amely hidakat épít emberek és nemzetek között. Hozzátette: pályafutása során több mint ezer jótékonysági koncertet adott, és jelentős támogatást nyújtott rászorulóknak Magyarországon és határain túl.

Mága Zoltán fia is részt vett a koncerten, édesapjával együtt zenélt, majd apostoli áldásban részesült.

A hegedűművész ezzel a fellépéssel már három pápának játszott: XVI. Benedek, Ferenc és XIV. Leó pápa előtt. A római program részeként a művész a Római Akadémián is koncertet adott, amelyen több mint 40 ország diplomáciai képviselete vett részt.

Mága Zoltán a Nemzetközi Roma Naphoz kapcsolódva hangsúlyozta: a magyar zenei kultúra elképzelhetetlen a cigányzene nélkül, és a roma közösségek megbecsülése közös társadalmi felelősség.

A vatikáni fellépés és a kapcsolódó rendezvények a hit, a kultúra és a nemzeti identitás összekötő erejét hangsúlyozták, egyben hozzájárultak a magyar értékek nemzetközi bemutatásához - áll a közleményben.

Kezdőlap    Kultúra    Nem mindennapi fellépés: XIV. Leó pápának hegedült Mága Zoltán

vatikán

hegedű

mága zoltán

xiv. leó pápa

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.13. hétfő, 18:00
Virág Andea a Republikon Intézet stratégiai igazgatója
Giró-Szász András politikai tanácsadó
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 10. 20:35
Cannes: Nemes László első francia nyelvű filmje a hivatalos versenyprogramban
2026. április 10. 15:24
Ötven magyar költő olvas fel verset szombaton
×
×