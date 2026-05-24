Meggyilkolhatták a Netflix sztárját

A televíziós szereplő eltűnését május 18-án jelentették be a hozzátartozói, miután három nappal korábban látták utoljára az otthonánál. A felkutatására indított rendőri intézkedések során olyan bizonyítékok és körülmények merültek fel, amelyek arra utaltak, hogy a férfi bűncselekmény áldozata lett. Emiatt az ügyet a kanadai kiemelt gyilkossági ügyekkel foglalkozó nyomozócsoport (IHIT) vette át – írja az index.hu.

A hatóságok a halál pontos okát a nyomozás érdekeire való tekintettel egyelőre nem hozták nyilvánosságra, és gyanúsítottat vagy indítékot sem neveztek meg. A nyomozók tájékoztatása szerint ugyanakkor egyedi, elszigetelt esetről van szó, amely nem jelent közvetlen veszélyt a lakosságra. A rendőrség jelenleg a helyszíni bizonyítékok elemzését és a környékbeli térfigyelő kamerák felvételeinek áttekintését végzi.

Stewart McLean a Virgin River mellett olyan produkciókból is ismert volt a nézők számára, mint A zöld íjász (Arrow) című sorozat. Halála után ügynöksége és színésztársai közleményben fejezték ki megrendülésüket.