1959. április 9-én Londonban készített kép Brigitte Bardot francia filmszínésznõrõl, aki 2025. december 28-án, 91 éves korában elhunyt.
Nyitókép: MTI/AP/Dave Dawson

Brigitte Bardot: így búcsúznak a franciák

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A szabadság jelképeként méltatták francia közéleti személyiségek a vasárnap reggel, híres saint-tropez-i rezidenciáján, a La Madrague-ban 91 éves korában elhunyt Brigitte Bardot francia filmcsillagot.

Brigitte Bardot egy szabadsággal teljes életet teljesített meg" – reagált a halálhírre vasárnap az X közösségi portálon Emmanuel Macron francia elnök.

"Filmjei, a hangja, ragyogó dicsősége, a kezdetei, a bánatai, az állatok iránt érzett szenvedélye, arca, amely Marianne-ná (a francia köztársaság allegorikus alakja) vált, egy szabadsággal teljes életet testesített meg" – írta a francia államfő.

"Egy évszázad legendáját siratjuk" – írta Macron. Rachida Dati kulturális miniszter ugyanazon a portálon mint "ikon az ikonok között" előtt tisztelgett a színésznő emléke előtt, aki "annyira szabad és végtére is annyira francia volt".

Marine Le Pen, a jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője, akivel fenntartott közeli kapcsolatait Bardot sohasem titkolta, "a hihetetlenül francia: szabad, fékezhetetlen és teljes egészében nő" előtt tisztelgett.

A Nemzeti Tömörülés jelenlegi elnöke és a Patrióták Európáért nevű európai parlamenti szövetség elnöke, Jordan Bardella kijelentette: "A francia nép ma elvesztette Marianne-t, akit olyan mélyen szeretett, és akinek a szépsége az egész világot bámulatba ejtette. Brigitte Bardot a szív, a meggyőződés és a jellem embere volt. Egy szenvedélyes hazafi és az állatok barátja, amelyet egész életén át védelmezett. Ő egymagában megtestesítette a francia történelem egy teljes korszakát, és ezen túl a bátorság és a szabadság gondolatát."

"A Francia Állatvédő Egyesült (SPA) tiszteleg Brigitte Bardot, az állatok ügyének ikonikus alakja és szenvedélyes védelmezője előtt. Az 1970-es évektől és később, az 1980-as években létrehozott alapítványával azok megvédelmezésének szentelte az életét, akiknek nincsen hangjuk. Rendíthetetlen elkötelezettsége segített megváltoztatni sokak hozzáállását és jelentős eredményeket elérni az állatvédelemben… Köszönet, B.B., mindazért, amit véghezvittél" - reagált a halálhírre az állatvédő szervezet.

