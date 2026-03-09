ARÉNA - PODCASTOK
2026. március 9. hétfő
részvény tőzsde befektetés
Nyitókép: Kmatta/Getty Images

Olajársokk rázta meg a világ piacait – van, ahol a kereskedés is leállt

Infostart / InfoRádió - Sipos Ildikó

Az ázsiai és az európai tőzsdéken is jelentős esések voltak megfigyelhetőek azt követően, hogy hétfő reggel elszállt az olaj ára. Dél-Koreában még a kereskedést is fel kellett függeszteni.

Viszonylag nagy esések voltak láthatóak hétfő reggel a világ tőzsdéin, ennek oka elsősorban az olajár elszállása – mondta el Fekete Beatrix, a Portfolio elemzője az InfoRádióban.

A hétfő hajnali állapothoz képest kissé mérséklődtek az emelkedések, de mind a WT, mind pedig a Brent árfolyama továbbra is „bőven 100 dollár felett tartózkodik”. A 15 százalék körüli emelkedés erősíti az inflációs félelmeket, amelyre a világ tőzsdéi is reagáltak. A japán tőzsde Ázsiában például különösen nagy eséseket mutatott, több mint 5 százalékot esett. A dél-koreai tőzsde is 6 százalék feletti mínuszban fejezte be a mai kereskedést.

A dél-koreai piacon jelentkező közel 8 százalékos mínusz beindította az automatizmusokat és 20 percre felfüggesztődött a kereskedelem

– emelte ki az elemző.

Hozzátette, hogy az európai piacokon hasonlóan, jelentősebb esésekkel indult a nap. A főbb nyugat-európai indexek több mint 2 százalékos csökkenésekkel kezdték a hétfői kereskedést, és a magyar piac sem tudta kivonni magát ezen negatív hangulat alól. A BUX így több mint 3 százalékos eséssel kezdte a napot. A blue chipek közül leginkább az OTP részvényei voltak érintve, ez a reggeli órákban 4-5 százalékos mínuszban is állt.

A tőzsdei eséseket most elsősorban az olaj áremelkedése váltotta ki, legjobban azok a tőzsdék reagálnak, amelyek nagy olajimportőrök, és így ennek legjobban ki vannak téve. Ezen kívül a dél-koreai tőzsde is nagyot esett, ott a félvezetők nagy súlyt képviselnek az indexben – magyarázta Fekete Beatrix. Elmondta, hogy nagy eséseket lehetett látni a légitársaságoknál is, ezek a cégek a leginkább kitettek az olajáremelkedésnek.

A piacokon általános volatilitás van, és már múlt héten is lehetett látni „egészen komoly” mozgásokat, akkor nagyjából hasonló mértékű esések voltak. Elsősorban az olajárat figyelik most a befektetők, amely komolyabb mozgásokat mutat. Olyan szinten áll, amelyre az orosz-ukrán háború kirobbanása óta nem volt példa, ez a 100 feletti érték utoljára 2022 elején volt látható – értékelte a helyzetet az elemző.

