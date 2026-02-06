ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
377.97
usd:
319.75
bux:
130030.34
2026. február 6. péntek Dóra, Dorottya
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Életének 93. évében, február 5-én éjjel elhunyt Vásáry Tamás, a nemzet mûvésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoramûvész, karmester, a Szent István Rend birtokosa a Magyar Mûvészeti Akadémia (MMA) rendes tagja. A felvétel 2020. november 24-én készült Budapesten.
Nyitókép: Cseke Csilla

„Guru jellegű ember volt” – emlékezés Vásáry Tamásra

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Életének 93. évében elhunyt Vásáry Tamás, a nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester. 1933-ban született Debrecenben. 6 éves csodagyerekként már rendszeresen koncertezett, bőven a korhatár alatt nyert felvételt a Debreceni Zenedébe. Egy zseni volt – Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója emlékezése az InfoRádióban.

A zenetörténész Batta András nagyon szomorúan fogadta Vásáry Tamás eltávozásának a hírét, mert jóban is voltak, és mindig is csodálta.

„Amikor rektora voltam a Zeneakadémiának, nagyon sokat találkoztunk. Elképesztő muzsikus, zseni volt. A szónak nemcsak a zenei értelmében, de valamiféle különleges agyberendezése volt, például ő úgy gyakorolt, legalábbis a technikai dolgokat, hogy az nem elégítette ki, hogy egy dolgot csinál, hanem mindig volt mellette valaki, aki felolvasott neki” – osztotta meg gondolatait; Vásáry Tamás olykor regényre vagy novellára skálázott.

Rámutatott: óriási az életműve.

„Azt hiszem, 7 éves korában adta az első nyilvános koncertjét. (…) Csodagyerek volt, és azóta szinte az utolsó napig a pódiumon élt” – utalt Batta András arra, hogy az 50-es évek második felében nyert először nemzetközi versenyt, aztán kint is maradt Nyugat-Európában, Londonban telepedett le, de egyike volt az elsőknek, akik visszajártak; a 60-as években Németországban készültek a lemezei, híres Chopin-játékos volt, világszerte csodálták az interpretációit.

A 70-es évek elejétől gyakran jött vissza Budapestre, és elkezdett vezényelni a Liszt Ferenc Kamarazenekar élén, amelyet Rolla János vezetett koncertmesterként; ez volt az első együttes, amelyen Vásáry Tamás megpróbálta a vezénylésnek a csínját-bínját megtanulni, ami aztán olyan jól sikerült neki, hogy később nagy szimfonikus zenekarokat is vezényelt, és a Magyar Rádió zenekarának hosszú ideig a karmestere is volt.

Batta András még azt is elmondta róla, hogy Vásáry Tamás közvetítette is a zenét, nem is csak a hangokon keresztül, hanem nagyszerűen és szórakoztatóan beszélt is róla.

„Volt egy sorozata A zenén túl címmel, annyira erős volt a kisugárzása, hogy éjfélig hallgatták az emberek” – húzta alá.

Foglalkozott fiatalok esélyhez juttatásával is – még úgy is, hogy hivatalosan a Zeneakadémián nem tanított –, létrehozta a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekart is.

„Ő egy guru jellegű ember volt, akihez szívesen mentek az emberek, nagyon közvetlen volt, a tegeződős fajta, a fiatalokkal is tegeződött, nyitott volt. Ő is kapott a maga életében egy nagyon nagy segítséget, egy nagy mentort Kodály Zoltán személyében, aki amikor kitelepítették a családjával, zongorát vásárolt Vásáry Tamásnak. Vásáry egész életén át nemcsak, hogy hálás volt Kodálynak, hanem a Kodály-kultusz éltetésében alapvető fontosságú szerepet játszott” – mondta még Vásáry Tamásról Batta András.

A távozott zenei nagyságnak jól dokumentált életműve van, rengeteg felvétel őrzi az emlékét, ő maga írta élete krónikáját.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    „Guru jellegű ember volt” – emlékezés Vásáry Tamásra

karmester

vásáry tamás

zongora

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Guru jellegű ember volt” – emlékezés Vásáry Tamásra

„Guru jellegű ember volt” – emlékezés Vásáry Tamásra

Életének 93. évében elhunyt Vásáry Tamás, a nemzet művésze, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester. 1933-ban született Debrecenben. 6 éves csodagyerekként már rendszeresen koncertezett, bőven a korhatár alatt nyert felvételt a Debreceni Zenedébe. Egy zseni volt – Batta András zenetörténész, a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatója emlékezése az InfoRádióban.
Új partnereket keresett Friedrich Merz, gázüzlet és fegyvereladás is volt a tarsolyában

Új partnereket keresett Friedrich Merz, gázüzlet és fegyvereladás is volt a tarsolyában

Kilenc hónappal hivatalba lépése után bemutatkozó látogatásnak szánta Friedrich Merz a Perzsa-öböl országaiban tett vizitjét. A Rijádban, Dohában és az utolsó állomást jelentő Abu-Dzabiban folytatott tárgyalások azonban messze túlmutattak ezen, mindenekelőtt a gazdasági, ezen belül az energetikai és nem utolsósorban a biztonságpolitikai együttműködést célozták.
VIDEÓ
Nipah, Covid, RSV, influenza: melyik jelent valós veszélyt? Surján Orsolya, InfoRádió, Aréna
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyengül a dollár, gyorsul a forint erősödése

Gyengül a dollár, gyorsul a forint erősödése

Turbulens nemzetközi környezetben egyelőre tartja magát a forint. 2027-ben is 5% lehet a hazai költségvetési hiány Orbán Viktor elmondása szerint. Délután amerikai fogyasztói bizalmi index érkezik, hétvégén pedig japán választások lesznek, ami a jen szempontjából kritikus lehet.  A nap folyamán 378 alá erősödött a forint az euróval szemben és 320,9 körül áll a dollárral szemben. Előbbi új két éves csúcsot jelent.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Monori kisállat börze 2026: itt vannak a kisállatvásár dátumai, pontos helyszíne Monor területén belül és minden egyéb tudnivaló

Monori kisállat börze 2026: itt vannak a kisállatvásár dátumai, pontos helyszíne Monor területén belül és minden egyéb tudnivaló

A monori kisállatbörze, Magyarország egyik legnépszerűbb állatvására. A vásár nemcsak árusoknak és vásárlóknak lehet érdekes, hanem remek hétvégi családi programlehetőség is.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Talks with US set to continue after 'good beginning', Iran's foreign minister says

Talks with US set to continue after 'good beginning', Iran's foreign minister says

Abbas Aragchi spoke after hours of talks in Oman ended, which the two countries entered with significantly different positions.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 6. 16:52
Örök nyugalomra helyezték Tarr Bélát
2026. február 6. 13:09
Fantasztikus rekord született született a budapesti Városligetben
×
×
×
×