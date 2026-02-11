Bébifesztiválok és közösségépítés: idén is ünnepel a Müpa

Tovább tart az ünnepi évad lendülete a Művészetek Palotájában – erről is beszélt Káel Csaba az InfoRádió kérdésére.

A vezérigazgató elmondta: „a huszadik szülinapunkat egész évben ünnepeltük, és természetesen volt egy kétnapos aktuális születésnap március 15-én és 16-án, ahol húsz koncert volt a két nap alatt. Generációk ünnepének neveztük el, a Müpa minden műfajában voltak koncertek, előadások, és ez nagyon nagy sikerű volt. A két nap alatt több mint 15 ezer néző látogatott el, a színpadon művészcsaládok, generációk váltották egymást. A világszínvonalú fellépők és a hűséges közönségünk is jelezte, hogy továbbra is számítanak ránk. Ezt a hangulatot próbáltuk egész évre kibővíteni, számos világsztár és sok különleges produkció jellemezte az elmúlt évet minden műfajban.”

Káel Csaba már többször hangsúlyozta, hogy bár igen széles törzsközönségre számíthat a Müpa, de ez inkább közösség, hiszen az azért többet és mást jelent.

Mint mondta: a közösség közelibb kapcsolat, amelyet a hűségprogram jelenít meg. „A regisztrált jegyvásárlókkal speciális kapcsolatunk van, folyamatosan kapnak hírleveleket, értesítjük őket az újabb produkcióinkról, figyelembe vesszük a jegyvásárlási szokásaikat, figyelünk az ízlésükre, illetve próbáljuk tágítani azt a kört, ami esetleg érdekelheti őket, ez egyfajta párbeszéd. Becsempészünk a művészektől érkező üzeneteket, szervezünk találkozókat a művészekkel, ez a közösség tulajdonképpen a fellépő művészek, a közönségünk, és a Müpában dolgozó kiváló kollégáim által alakult ki.

A hűségprogramosok száma most már meghaladja a 65 ezret, ami igazán szép számnak mondható”

– fogalmazott a vezérigazgató.

Tavaly a Müpa által szervezett két fesztivál is mérföldkőhöz érkezett. 2025-ben immár ötödik alkalommal zajlott a Bartók Tavasz és a Liszt Ünnep. Arra a felvetésre, hogy mára ezek is hagyományosan jegyzett fesztiválokká lettek, Káel Csaba azt felelte: ezek még „bébifesztiválok” Európa nagy múltú fesztiváljaihoz képest, jusson eszünkbe akár Salzburg vagy Aix-en-Provence, vagy bármerre tekintsünk.

„Az az érdekesség, hogy az újszülöttekre is kíváncsiak a kultúraszeretők. Ebben próbáltunk lépni úgy is, hogy Magyarországon úgy hirdetjük, hogy ezek különleges eseményei az ősznek és a tavasznak. A külföld felé is léptünk, hiszen nagyon értékes a kulturális turista az egyre növekvő idegenforgalomban, hiszen igényes szállásra, ellátásra, étkezésre, borokra vágyik a művészi programok mellett, és most már ebből a szempontból is figyelnek ránk. Egyre több olyan kezdeményezés is van, amiben mi keresünk meg külföldi fesztiválokat, intézményeket, vagy ők minket, hogy együttműködjünk. Ez mindenképpen a jövőnek a következő léptéke, úgy tudunk hozzájuk fölzárkózni, ha együttműködünk” – emelte ki a vezérigazgató.