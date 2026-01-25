ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.28
usd:
323.39
bux:
125061.81
2026. január 25. vasárnap Pál
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Felújították az Esterházy család házát Óbudán.
Nyitókép: Fotó: obuda.hu

Esterházy Péter ennek biztosan örülne

Infostart

A Magyar Kultúra Napján nyitották meg az Esterházy-villát Rómaifürdőn. Az írófejedelem egykori otthona, ahol több mint negyven évig élt és alkotott, a jövőben irodalmi alkotóházként várja az írókat és a szellemi élet képviselőit.

A kezdeményezés Vámos Miklós, Dragomán György és Daniel Kehlmann íróktól indult, miután az ingatlan hat éven át üresen állt és állaga jelentősen leromlott. A pusztulástól az önkormányzat mentette meg az épületet azzal, hogy megvásárolta azt a közösség számára - írja az obuda.hu.

Gondos felújítás, megőrzött karakter

A kivitelezést a Market Építő Zrt. vezette, amely 50 másik építőipari céggel összefogva, társadalmi felajánlásként, térítésmentesen végezte el a munkálatokat. A terveket Szabó Levente Ybl-díjas építész és a Hetedik Műterem készítette el pro bono felajánlásként. A szakemberek elsődleges szempontja nem a modernizálás, hanem az eredeti karakter megőrzése és a gondos restaurálás volt.

Az épület a Magyar Irodalom Barátai Alkotóháza (MIBA) Alapítvány kezelésébe került.

„Vannak szárnyai”

A megnyitón dr. Kiss László, a III. kerület polgármestere hangsúlyozta, hogy a ház megnyitása felelős döntés a magyar kultúra jövője érdekében, amely hidat képez a múlt és a jelen között. Vámos Miklós, Esterházy Péter közeli barátja, egy idézettel nyitotta meg a kapukat: „Attól, hogy valaki nem szállt el, még lehetnek szárnyai.”

Az alkotóház falai között születő új művek nemcsak a kerület, hanem az egész ország kulturális életét gazdagítják majd, méltó emléket állítva az írónak.

Kezdőlap    Kultúra    Esterházy Péter ennek biztosan örülne

óbuda

esterházy péter

alkotóház

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Miért lett az idén igazi tél, és milyen nyár jöhet? Kovács Erik, Inforádió, Aréna
Miért most jön a fellendülés az autóiparban? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Minden, amit tudni érdemes az új KRESZ-ről. Pető Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.26. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Reagált Kanada Trump vámfenyegetésére

Reagált Kanada Trump vámfenyegetésére

Kanada maradéktalanul tiszteletben tartja az Egyesült Államok–Mexikó–Kanada kereskedelmi egyezmény keretében vállalt kötelezettségeit – jelentette be vasárnap Ottawában Mark Carney kanadai miniszterelnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 4. játékhéten

Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 4. játékhéten

Na, vajon elvitte valaki a gigászi főnyereményt a hatos lottó 4. heti sorsolásán?

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for 'truth' as senator calls for investigation

Family of man shot dead by federal agent in Minneapolis ask for 'truth' as senator calls for investigation

Federal authorities claim Alex Pretti was a "domestic terrorist" although Minnesota’s governor has criticised their account as “nonsense”.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 25. 13:28
Pazar előadás Budapesten
2026. január 23. 17:59
Vasarely hazatér Pécsre – jubileumi évad indul
×
×
×
×