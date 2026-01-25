Esterházy Péter ennek biztosan örülne

A kezdeményezés Vámos Miklós, Dragomán György és Daniel Kehlmann íróktól indult, miután az ingatlan hat éven át üresen állt és állaga jelentősen leromlott. A pusztulástól az önkormányzat mentette meg az épületet azzal, hogy megvásárolta azt a közösség számára - írja az obuda.hu.

Gondos felújítás, megőrzött karakter

A kivitelezést a Market Építő Zrt. vezette, amely 50 másik építőipari céggel összefogva, társadalmi felajánlásként, térítésmentesen végezte el a munkálatokat. A terveket Szabó Levente Ybl-díjas építész és a Hetedik Műterem készítette el pro bono felajánlásként. A szakemberek elsődleges szempontja nem a modernizálás, hanem az eredeti karakter megőrzése és a gondos restaurálás volt.

Az épület a Magyar Irodalom Barátai Alkotóháza (MIBA) Alapítvány kezelésébe került.

„Vannak szárnyai”

A megnyitón dr. Kiss László, a III. kerület polgármestere hangsúlyozta, hogy a ház megnyitása felelős döntés a magyar kultúra jövője érdekében, amely hidat képez a múlt és a jelen között. Vámos Miklós, Esterházy Péter közeli barátja, egy idézettel nyitotta meg a kapukat: „Attól, hogy valaki nem szállt el, még lehetnek szárnyai.”

Az alkotóház falai között születő új művek nemcsak a kerület, hanem az egész ország kulturális életét gazdagítják majd, méltó emléket állítva az írónak.