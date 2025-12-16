ARÉNA - PODCASTOK
A Jókai200 emlékév alkalmából hirdetett országos köztéri mûvészeti program keretében készült, Jókai Mórt ábrázoló falfestmény a budapesti Kis Diófa utcában 2025. december 16-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Jókai Mór néz ránk ezentúl a tűzfalról Erzsébetvárosban – képek

Infostart

Elkészült a Jókai Mórt ábrázoló tűzfalfestés a budapesti Kis Diófa utcában. A művészeti projekt a Színes Város Csoport szervezésében valósult meg, a Jókai200 emlékévhez kapcsolódva.

A Jókai200 emlékév alkalmából hirdetett országos köztéri művészeti kezdeményezést idén a Színes Város Csoport a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával, amelynek csúcspontjaként egy nagyszabású tűzfalfestés készült el. A projekt célja az volt, hogy fiatal alkotók Jókai Mór életművéből inspirálódva gondolhassák újra a városi környezet vizuális arculatát, és közelebb hozzák az irodalmi örökséget a mindennapokhoz – közölte a csoport az MTI-vel.

Budapest, 2025. december 16. A Jókai200 emlékév alkalmából hirdetett országos köztéri mûvészeti program keretében készült, Jókai Mórt ábrázoló falfestmény a budapesti Kis Diófa utcában 2025. december 16-án. MTI/Balogh Zoltán
Budapest, 2025. december 16. A Jókai200 emlékév alkalmából hirdetett országos köztéri mûvészeti program keretében készült, Jókai Mórt ábrázoló falfestmény a budapesti Kis Diófa utcában 2025. december 16-án. MTI/Balogh Zoltán

Az erzsébetvárosi Kis Diófa utca 2. társasház tűzfalán a díjazott mű egy modern, mégis klasszikus elemeket idéző vizuális kompozíció, amely Jókai munkásságának sokszínűségét és üzeneteit jeleníti meg.

A kivitelezés előtt elvégezték a felület teljeskörű hőszigetelését, hogy a hosszú távú tartósság és a festmény esztétikai minősége is biztosított legyen.

Budapest, 2025. december 16. A Jókai200 emlékév alkalmából hirdetett országos köztéri mûvészeti program keretében készült, Jókai Mórt ábrázoló falfestmény a budapesti Kis Diófa utcában 2025. december 16-án. MTI/Balogh Zoltán
Budapest, 2025. december 16. A Jókai200 emlékév alkalmából hirdetett országos köztéri mûvészeti program keretében készült, Jókai Mórt ábrázoló falfestmény a budapesti Kis Diófa utcában 2025. december 16-án. MTI/Balogh Zoltán

A pályamunkákat elbíráló szakmai zsűri tagja volt Farkas Anna, a Magyar Képzőművészeti Egyetem adjunktusa, Boskovitz Oszkár, a Pécsi Tudományegyetem tanszékvezető egyetemi tanára, Balázs Zoltán, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem adjunktusa, Sólyom Benedek, Erzsébetváros főépítésze és Nádudvari Noémi esztéta, művészeti kurátor.

Budapest, 2025. december 16. A Jókai200 emlékév alkalmából hirdetett országos köztéri mûvészeti program keretében készült, Jókai Mórt ábrázoló falfestmény a budapesti Kis Diófa utcában 2025. december 16-án. MTI/Balogh Zoltán
Budapest, 2025. december 16. A Jókai200 emlékév alkalmából hirdetett országos köztéri mûvészeti program keretében készült, Jókai Mórt ábrázoló falfestmény a budapesti Kis Diófa utcában 2025. december 16-án. MTI/Balogh Zoltán

A felhívásra jelentkező csaknem ötven jelentkező közül a zsűri az első helyezettnek Mérges Dorottyát választotta, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetem grafikusművész szakának hallgatója. A második Ambrus Barbara terve lett, aki szintén a Magyar Képzőművészeti Egyetemen grafikusművésznek tanul, a harmadik pedig Grandpierre Karina rajza lett, aki a Moholy Nagy Művészeti Egyetem (MOME) grafika szakos tanulója. Az alkotók összesen bruttó kétmillió forint tervezői honoráriumban részesülnek.

