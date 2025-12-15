Kiderült, mikor kísérik utolsó útjára Balázs Pétert

A Farkasréti temetőben vesznek végső búcsút a december 10-én, szerdán reggel elhunyt Balázs Pétertől – olvasható a Képviselői iroda Szolnok Facebook-oldalán, amit a Bors szúrt ki.

A 82 éves korában elhunyt, Kossuth-díjas színész, rendező, színházigazgatótól 14 órai kezdettel vesznek végső búcsút december 18-án, csütörtökön. A gyászjelentésen egy idézet is szerepel Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című művéből:

„Okuljatok mindannyian e példán.

Ilyen az ember. Egyedüli példány.

Nem élt belőle több és most sem él

s mint fán se nő egyforma-két levél,

a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”