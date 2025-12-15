ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 15. hétfő
Életének nyolcvanharmadik évében elhunyt Balázs Péter Kossuth- és Jászai Mari-díjas színmûvész, a szolnoki Szigligeti Színház korábbi igazgatója - közölte a teátrum a közösségi oldalán 2025. december 10-én. A felvétel Balázs Péterrõl a Hogy volt?! címû tv-mûsor felvételén, az MTVA Kunigunda utcai gyártóbázisának 3-as stúdiójában készült 2018. január 31-én.
Nyitókép: MTI/MTVA/Zih Zsolt

Kiderült, mikor kísérik utolsó útjára Balázs Pétert

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A színész, rendező december 10-én, szerdán reggel hunyt el. Balázs Pétertől a Farkasréti temetőben vesznek majd végső búcsút.

A Farkasréti temetőben vesznek végső búcsút a december 10-én, szerdán reggel elhunyt Balázs Pétertől – olvasható a Képviselői iroda Szolnok Facebook-oldalán, amit a Bors szúrt ki.

A 82 éves korában elhunyt, Kossuth-díjas színész, rendező, színházigazgatótól 14 órai kezdettel vesznek végső búcsút december 18-án, csütörtökön. A gyászjelentésen egy idézet is szerepel Kosztolányi Dezső Halotti beszéd című művéből:

„Okuljatok mindannyian e példán.
Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belőle több és most sem él
s mint fán se nő egyforma-két levél,
a nagy időn se lesz hozzá hasonló.”

24 ÓRA
