Nyugaton kel a nap - egy zsinat, amely átalakította a világot

Az 1700 évvel ezelőtti niceai zsinat történelmi és teológiai megközelítése lesz az egyik fő témája a Budavári Evangélikus Szabadegyetem hétfő este 7 órakor kezdődő előadásának.

„A Budavári Evangélikus Szabadegyetem idei utolsó alkalma lesz, mint mindig, a hónap második hétfőjén este 7 órakor” – mondta az InfoRádióban Fabiny Tamás evangélikus püspök.

A püspök elmondta, az előadásnak két vendége lesz: egyrészt Nagy Mihály archeológus, professzor, akinek a Seuzo-kincsek a kutatási területe, és egy regényt is írt a témában, másrészt Konda László református teológiaprofesszor Debrecenből.

Nagy Mihály Nyugaton kel a nap című regénye Nagy Konstantin császár és a niceai zsinat (Kr.u. 325) korában játszódik, többek között erről a regényről zajlik majd a beszélgetés, annak apropóján, hogy az említett zsinatnak idén van az 1700. évfordulója. Konda László ezt segít majd a történelem mellett teológiailag is elhelyezni.

Fabiny Tamás elmondta, az elmúlt napokban-hetekben többször is lehetett találkozni a niceai zsinat nevével, hiszen az évforduló alkalmából volt ott, Nikaia városában egy jelentős ökumenikus találkozó XIV. Leó pápa és I. Bertalan (Bartholomiosz) konstantinápolyi pátriárka között, megemlékezve erről az 1700 évvel ezelőtt zajlott, fontos zsinatról. Az előadáson is erről a jelentős eseményről lesz főként szó, kis kitekintéssel a Seuzo-kincsekre – tette hozzá.

Az evangélikus püspök kiemelte: a Szabadegyetem előadásai mindig ingyenesek, azt azonban hozzátette, hogy célszerű időben, 7 óra előtt érkezni, mert sokan szoktak lenni. Egyelőre nincs regisztrációhoz kötve a részvétel, mivel elég tágas a tér a Bécsi kapu téri templom oldalsó kápolnájában, a Táncsics Mihály utcai oldalon. Fabiny Tamás hangsúlyozta: szeretettel várnak mindenkit, nem csak nem csak evangélikusokat, hanem bárkit, aki a kultúra, a művészettudomány iránt érdeklődik.