ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.2
usd:
328.23
bux:
108922.07
2025. december 7. vasárnap Ambrus
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Fabiny Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke köszöntőt mond a keresztényüldözésről szóló második nemzetközi konferencia megnyitóján a budapesti Corinthia Hotelben 2019. november 26-án.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Nyugaton kel a nap - egy zsinat, amely átalakította a világot

Infostart / InfoRádió - Várkonyi Gyula

Fabiny Tamás evangélikus püspök az InfoRádióban arról beszélt, hogy a hétfői előadáson két vendég is lesz: egy neves archeológus, akinek a Seuzo-kincsek a szakterülete, illetve egy református teológiaprofesszor. A szaktekintélyek az idén évfordulós niceai zsinat korát és teológiáját járják körbe, némi kitekintéssel az ebből a korból származó magyarországi kincsleletre.

Az 1700 évvel ezelőtti niceai zsinat történelmi és teológiai megközelítése lesz az egyik fő témája a Budavári Evangélikus Szabadegyetem hétfő este 7 órakor kezdődő előadásának.

„A Budavári Evangélikus Szabadegyetem idei utolsó alkalma lesz, mint mindig, a hónap második hétfőjén este 7 órakor” – mondta az InfoRádióban Fabiny Tamás evangélikus püspök.

A püspök elmondta, az előadásnak két vendége lesz: egyrészt Nagy Mihály archeológus, professzor, akinek a Seuzo-kincsek a kutatási területe, és egy regényt is írt a témában, másrészt Konda László református teológiaprofesszor Debrecenből.

Nagy Mihály Nyugaton kel a nap című regénye Nagy Konstantin császár és a niceai zsinat (Kr.u. 325) korában játszódik, többek között erről a regényről zajlik majd a beszélgetés, annak apropóján, hogy az említett zsinatnak idén van az 1700. évfordulója. Konda László ezt segít majd a történelem mellett teológiailag is elhelyezni.

Fabiny Tamás elmondta, az elmúlt napokban-hetekben többször is lehetett találkozni a niceai zsinat nevével, hiszen az évforduló alkalmából volt ott, Nikaia városában egy jelentős ökumenikus találkozó XIV. Leó pápa és I. Bertalan (Bartholomiosz) konstantinápolyi pátriárka között, megemlékezve erről az 1700 évvel ezelőtt zajlott, fontos zsinatról. Az előadáson is erről a jelentős eseményről lesz főként szó, kis kitekintéssel a Seuzo-kincsekre – tette hozzá.

Az evangélikus püspök kiemelte: a Szabadegyetem előadásai mindig ingyenesek, azt azonban hozzátette, hogy célszerű időben, 7 óra előtt érkezni, mert sokan szoktak lenni. Egyelőre nincs regisztrációhoz kötve a részvétel, mivel elég tágas a tér a Bécsi kapu téri templom oldalsó kápolnájában, a Táncsics Mihály utcai oldalon. Fabiny Tamás hangsúlyozta: szeretettel várnak mindenkit, nem csak nem csak evangélikusokat, hanem bárkit, aki a kultúra, a művészettudomány iránt érdeklődik.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Nyugaton kel a nap - egy zsinat, amely átalakította a világot

budapest

előadás

fabinyi tamás

szabadegyetem

evangélikus

püspök

budavár

seuso-kincs

niceai zsinat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Hogyan lesz pénz a magyar tudásból? Bódis László, Inforádió, Aréna
Gasztrokalandok: hol lehet manapság egy jót enni? Vinkó József, Inforádió, Aréna
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.08. hétfő, 18:00
Szlávik János
a Dél-Pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek

Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez- online előadás kezdő kereskedőknek

A tőzsde izgalmas világát sokan bűvölik meg a gyors meggazdagodás ígéretével, pedig a sikeres befektetés kulcsa a tudás, a türelem és a megfelelő stratégia. Ha friss vagy a tőzsdézésben, vagy épp most kezdenéd, ez a kisokos neked szól! Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, amik segítenek eligazodni a befektetések világában, és megtalálni a számodra legjobb utat.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mi folyik itt? Százszámra küldene harckocsikat az USA Lengyelországba: mehetnek az ukrán határra?

Mi folyik itt? Százszámra küldene harckocsikat az USA Lengyelországba: mehetnek az ukrán határra?

Az Egyesült Államok rendkívül kedvező ajánlatot tett Lengyelországnak: 250 használt Stryker páncélozott járművet kínál mindössze 1 dollárért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

New US security strategy aligns with Russia's vision, Moscow says

The Kremlin welcomes the starkly worded document, which does not cast Russia as a threat to the US.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 7. 16:09
Herendi Gábor: a Szenvedélyes nők jobban sikerült, mint a Futni mentem
2025. december 6. 21:45
Busó jelmezben rappelnek az ördögök a Nemzeti Színház legújabb, Csongor és Tünde bemutatójában
×
×
×
×