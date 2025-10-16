A Balaton déli partján is berúgta az ajtót a rettegett szőlőbetegség

A Balatonboglári borvidék újabb részén kellett elrendelni növényvédelmi zárlatot a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazma miatt – írja a sonline.hu. A Somogy Vármegyei Kormányhivatal határozata értelmében kijelölték a fertőzött területet és zárlati intézkedéseket is elrendeltek.

Az élelmiszerlánc-felügyeleti szerv növényvédelmi felügyelője Balatonlellén talált olyan területeket, amelyekről kiderült, hogy a szőlő aranyszínű sárgaságát okozó fitoplazmával fertőzöttek. A fertőzött szőlészetek 4 kilométeres sugarú körzetében található ültetvények tulajdonosait és földhasználóit is értesítették az intézkedésről.

A határozat értelmében a kijelölt terület határától számított 3 kilométer sugarú körben pufferzónát jelölnek ki, amelybe beletartoznak az ott lévő települések, így Fonyód és Balatonfenyves is.

A fertőzött területen a betegség jeleit mutató növényeket gyökérzettel együtt meg kell semmisítenie a gazdáknak, az új hajtásokat folyamatosan el kell távolítani és tilos szaporító,- és ültetési anyagot fertőzött területről elszállítani. A terjedést elősegítő növényt , terméket, anyagot, eszközt a területre be- vagy kivinni is tilos. Mivel a fitoplazmát az idegenhonos rovar, az amerikai szőlőkabóca terjeszti, kötelező az ellene való védekezés permetezéssel.

Az említett pufferzónában szintén különleges szabályok lépnek életbe: szintén kötelező a permetezés és a metszés, valamint a hatóság által megjelölt növényeket meg kell semmisíteni. A fertőzött növényeket tilos ki- és bevinni, ahogy a betegség terjedését elősegítő anyagokat sem lehet onnan elszállítani.

A szabályok betartását a hatóság fokozottan ellenőrzi, mulasztás esetén pedig szigorú bírságot szab ki.