2025. szeptember 4. csütörtök
filmforgatás kamera operatőr
Nyitókép: Pixabay

Szakértő: az adókedvezmény nélkül elhagyhatják Magyarországot a nemzetközi filmprodukciók

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea
Egy kormányrendelet értelmében június óta nem lehet új filmmel regisztrálni a 30 százalékos adókedvezményre, ezért szakmán belül attól tartanak, hogy a nemzetközi produkciók elveszíthetik a bizalmukat a magyar filmiparban. A negatív következményeket nem lehet gyorsan visszafordítani – mondta Bálint Péter, a Filmforgalmazók Egyesületének elnöke az InfoRádióban.

Attól tart a filmszakma, hogy egy kormányrendelet miatt a magyar filmipar hátrányba kerül a nemzetközi produkciók versenyében, mivel három hónapja nem lehet új filmmel regisztrálni a 30 százalékos adókedvezményre. Ez közvetve a filmforgalmazásra is kihat, hiszen a nálunk időző sztárok mindig adnak muníciót a későbbi promóciókhoz – mondta Bálint Péter, a Filmforgalmazók Egyesületének elnöke az InfoRádióban.

Az eddigi filmtámogatási rendszer, vagyis az adókedvezmény, amit a külföldi produkciók kaptak, többféle okból is nagy kedvet teremtett a külföldi, főleg a nagy hollywoodi produkciók számára. Olyan gyártókapacitás épült ki Budapesten és környékén, amely világszínvonalú, mint például a fóti stúdió. A másik ok, hogy egy egészen elsőrangú filmes szakembergárda áll rendelkezésre, ami megint csak nagyon vonzóvá teszi az itteni forgatásokat. A harmadik ok pedig, hogy Budapest nagyon alkalmas rá, hogy több korszakot és több várost megjelenítsen. Az építészeti megoldások révén a külső helyszínek sok mindenre alkalmasak a második világháború környékétől az 50-es vagy a 70-es évekig – tette hozzá.

A kérdésre, hogy milyen következményei lehetnek, ha ez a támogatási forma megszűnik, a szakember azt válaszolta: „Megértem a szempontokat, amelyek a döntéshez vezettek, hogy a költségvetést megterheli az adókedvezmény. De akkor is, mindenképpen

ahhoz járulhat hozzá, hogy elmaradnak ezek a produkciók, és más helyszíneket néznek a filmesek. Csehország, Szlovákia, Bulgária, Románia is szóba kerülhet csak ebben a térségben.

Ezt a tendenciát már az amerikai kormányzat is jelezte, ők például szeretnék otthon tartani a filmes produkciókat, és nem akarják külföldre vinni. Így együtt ez azt eredményezi, hogy elmaradnak ezek a kiváló lehetőségek, munka nélkül lesznek a stúdiók, munka nélkül lesznek a szakemberek, ami semmiképpen sem jó. A filmforgalmazást tekintve inkább csak közvetett következményei várhatók. Például amikor itt gyártanak nagy produkciókat, akkor a sztárok itt dolgoznak, adott esetben több hetet eltöltenek Magyarországon. Ez alkalmas különböző promóciós lehetőségekre, interjúkat, kis színes anyagokat lehet készíteni, amelyek nagyon hasznosak lehetnek később, a film elkészülte után, a bemutató környékén.”

Arra a kérdésre, hogy ha csak átmeneti, egy-kétéves időszakról van szó, akkor is elszokhatnak-e Magyarországról a gyártók, a szakember azt mondta: egy-egy film létrejötte, különösen a nagy produkciók esetében, nagyon hosszú előkészítő munkát igényel. Tehát elég gyors következményei lehetnek annak, ha elmaradnak.

„Ezt nagyon nehéz csak úgy, hirtelen helyrehozni. El kell kötelezniük magukat, mert a feladat nagyon sokrétű a helyszín kiválasztásától a stáb felvételéig, a biztosításig, az egész financiális háttér megteremtéséig, úgyhogy nem gondolom, hogy ezt gyorsan helyre lehet hozni.

A bizalom nem érzelmi kérdés ebben az esetben. Sok-sok millió dolláros befektetésekről beszélünk. Úgy nem megy, hogy majd meglátjuk, hogy fél év múlva rendbe jön-e a dolog. Mindenkivel most kell leszerződni, ha később forgatni akarnak.

A külföldi filmesek nagyon szeretnek itt dolgozni, de sajnálattal tudomásul kell venniük, hogy most másfelé kell nézniük” – hangsúlyozta Bálint Péter, a Filmforgalmazók Egyesületének elnöke az InfoRádióban.

