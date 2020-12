A színházi büfébe csábítja a nézőket az Örkény Színház

A streamelt nagyszínpadi produkciók között megtalálható – mások mellett – a Csoda és Kósza gyerekelőadás, a Kiváló dolgozók, amely az első részvételi előadás lesz az Örkény Színházban, illetve kőszínházban Budapesten, ahol civilek szerepelnek a színészek mellett, az úgynevezett segítő szakmák képviselői, a szülésznőtől a bábáig. Továbbá az Anyám tyúkja 1. és 2., A Hattyú, az Édes Anna és az Azt meséld el, Pista!, illetve a Zűrzavar 2045 előadás is színre kerül. Valamint szilveszter napján egy egyszeri és egyedi előadás: a Színészbüfé/Büfészínész, ahol a társulat 14 tagja azokat az emlékeit eleveníti föl, amiből valamit tanult az életről vagy a szakmáról – ismertette az InfoRádióban Mácsai Pál.

Reményei szerint a darab sok nevetéssel, derűvel és némi tanulsággal, esetleg megrendüléssel, meghatódással fog szolgálni, vagyis mindaz, ami a színpadon megtörténhet, meg is történik. Az színházigazgató azt is elárulta, ő is színpadra áll, sőt, házigazdaként fog „tündökölni” a szilveszteri előadásban, derűt hozva a mostani félelemmel, szorongással, magánnyal és bezártságérzettel terhes időszakban.

Az Örkény Színház vezetője hozzátette: a fellépők a történeteiket egyedül vele fogják előre megosztani, tehát egymás között sem lesznek ismertek, hogy spontán tudjanak rá reagálni, mintha valóban egy színházi büfében lenne az ember. Az viszont biztos, hogy Mácsai Pál föl fogja idézni az Őze Lajossal való találkozását, és nagy valószínűséggel a Garas Dezsővel, Darvas Ivánnal, esetleg Tolnai Klárival történt megismerkedését is.

A stúdiószínházban látható lesz a – George Orwell 1984 című regénye alapján feldolgozott – '84 című előadás, továbbá a Diggerdriver című monodráma Epres Attila elővezetésében, és A lélek legszebb éjszakája, amely szintén egy kortárs magyar darab.

Mácsai Pál a streameléssel kapcsolatban megjegyezte, nagyon érdekes ezt az egynegyedrészt kényszer és háromnegyedrészt élvezetes inspirációhelyzetet kortársként követnie, amikor a színházi munka így át tud tevődni online felületre. Amit a néző otthon lát, hasonlíthat némiképp egy tévéközvetítésre, mégis teljesen más. A tévéközvetítés ugyanis nagyjából a tizedik sor távolságába ülteti le az otthoni nézőt, míg a stream az első sorba, sőt, gyakorta a színpadra – magyarázta a színházigazgató, példaként említve a '84-et, amely során csak a színpadon hat kamera van, néha a színészek kezében. Mindezek miatt ritka és izgalmas jelleget kap az előadást, amit világszerte bárki megtekinthet.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: Mohai Balázs