Egy jobban felsejlik az AfD új szövetségese

Ezzel a választásokat követően továbbra is bizonytalan a tartományi politikai vezetés jövője. Amennyiben más frakcióktól nem pártolnak át képviselők, akkor az AfD már csak a populista Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) eseti együttműködésére számíthat. A BSW közölte, hogy meg akarják vitatni az AfD ajánlatát.

"Képtelenség feltételezni, hogy a szélsőjobboldali AfD-vel párbeszédet folytassunk országunk jövőjéről" - jelentette ki Susan Sziborra-Seidlitz, a Zöldek csúcsjelöltje.

"Az SPD és az AfD között alapvető politikai és normatív ellentétek állnak fenn" - húzta alá Juliane Kleemann és Andreas Schmidt, a szociáldemokraták tartományi vezetői. "Az AfD éveken át újra és újra alapvetően megkérdőjelezte és megvetendő megjegyzéseket tett a parlamentekben, nyilvános fórumokon és saját rendezvényein a demokratikus pártokra, képviselőikre és a demokratikus berendezkedésünk nyugati intézményeire is" - tették hozzá.

A Baloldal tartományi vezetői, Janina Böttger és Hendrik Lange az AfD-nek adott válaszukban azt írták, hogy "a Baloldalnak nincs tárgyalási alapja egy olyan párttal, amely az embereket származásuk, állítólagos hovatartozásuk és meggyőződésük szerint osztályozza". Hozzáfűzték, hogy az AfD agresszívan törekszik a társadalom megosztására, valamint a félelem, gátlástalanság és önkény légkörét szítja.

Sven Schulze, a CDU csúcsjelöltje már több alkalommal is kizárta az együttműködés lehetőségét az AfD-vel. "Ellenzékben vagyunk" - jelentette ki a leköszönő tartományi kormányfő, miután megválasztották a CDU szász-anhalti parlamenti frakcióvezetőjének.

Thomas Schulze, a BSW csúcsjelöltje a dpa német hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy a tartományi pártvezetés meg fogja vitatni az AfD javaslatát. Mint mondta, alapvetően készek minden párttal beszélni. "Az, hogy más pártok már önmagában a párbeszédet is elutasítják, rossz politikai gyakorlatnak tartjuk és nem jó jelnek országunk demokratikus kultúrája számára" - mutatott rá.

"A BSW szász-anhalti tartományi vezetése egységesen arról döntött, hogy hű marad az általa követett irányhoz és az új tartományi parlamentbe bekerült

minden párttal keresni fogja a párbeszédet"

– mondta a párt egyik szóvivője szerdán este a dpa német hírügynökségnek. "Az AfD-vel való találkozón az energiaellátás, oktatás és békepolitika kérdéseiről fogunk eszmecserét folytatni" - tette hozzá.

Sven Schulze ugyanakkor már nem sokkal korábban is az AfD és a BSW együttműködéséből indult ki. "Elég biztos vagyok abban, hogy legkésőbb a Mecklenburg-Elő-Pomerániában tartandó tartományi választásokat követően az AfD és a BSW színt vall, hogy már régen megállapodtak a továbbiakról" - mondta a CDU-s politikus miután frakcióvezetővé választották.

Az újonnan megválasztott 83 tagú szász-anhalti tartományi parlamentben a CDU 15, az SPD, Baloldal és Zöldek egyenként 8, a BSW 5, az AfD pedig 39 mandátummal rendelkezik. Az AfD-nek így három további szavazatra van szüksége, hogy meglegyen a többsége a kormányzáshoz.