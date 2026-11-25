Magyar Péter miniszterelnök kedden Kárpátaljára látogatott, ahol találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel. Mint arról az Infostart is beszámolt, a két vezető közösen koszorúzott Ungváron, majd pedig tárgyalt egymással.

A magyar kormányfő később egy videót is közzétett Facebook-oldalán arról, hogy ő is, és az ukrán elnök is beszállt röplabdázni a beregszászi Kossuth Lajos Líceum diákjai közé röplabdázni.

A Fidesz szerdán közleményt adott ki ezzel kapcsolatban, melyben azt írja az egykori kormánypárt, hogy a magyar emberek egyenes válaszokat vártak volna Magyar Pétertől – írja az Index.

A párt négy kérdést sorolt fel, amelyekben szerinte továbbra sem tisztázott a Tisza-kormány álláspontja:

Részt vesz-e a Tisza-kormány Ukrajna finanszírozásában?

Hajlandó-e a Tisza-kormány beszállni a 45 milliárd eurós ukrán hitel finanszírozásába?

Semleges marad-e a kormány, vagy igazodik Brüsszel elvárásaihoz?

Hozzájárul-e a kormány Ukrajna uniós csatlakozási folyamatának továbbléptetéséhez?

„Magyar Péter azonban semmire nem adott választ. Ma már nem volt olyan nagylegény, mint egy nappal korábban, Pozsonyban, amikor a szlovák és a cseh miniszterelnök mögé bújhatott. Magyar Péter ismét átveri a magyarokat” – olvasható az ellenzéki képviselőcsoport „Válaszok helyett röplabdázás Ukrajnában” címmel kiadott szerdai közleményében.