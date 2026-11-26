A győri önkormányzat képviselő-testülete csütörtöki ülésén a polgármester Pintér Bence kezdeményezésére arról határozott, hogy a helyi női kézilabdacsapat 100 millió forintos támogatását előrébb hozva utalják át.

Mint a Kisalföldre hivatkozva a 24.hu írja, az ETO felnőtt csapatát működtető kft. kérése volt az előre utalás, hogy talpon maradhasson a korszakos kézilabdaklub.

A város azonban garanciákat is kért:

legyen teljes a sportév, játsszák le a meccseket

biztosítsák a vállalt szponzorációs és városmarketing-szolgáltatások teljesítését.

„A győriek pénzéből csak olyan szponzorációs kifizetés lehetséges, melynek ellenértéke teljesíthető és számon kérhető” – fogalmazott Pintér Bence.

Mint ismertté vált, Európa egyik legjobb női kézilabdacsapata bő három év alatt több mint 700 millió forintnyi veszteséget halmozott fel. Erre is reagálva a klub 60 százalékos bércsökkentésre készülhet, amire reagálva a csapat világsztár játékosai közül többen is távozásukat lebegtetik (Sarah Bouktit, Helena Elver).