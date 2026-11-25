A miniszterelnök a Facebook-oldalán azt írta, több mint 30 milliárd euró sorsa a tét Magyarország számára, amelyből fejleszteni lehetne a magyar gazdaságot, a vállalatokat, a vasúti hálózatot, a vízmegtartási lehetőségeket, a kórházakat és az iskolákat.

A bejegyzéshez csatolt videóban a miniszterelnök a reptérről bejelentkezve azt mondta, nagyon fontos szakaszához érkeznek a következő hétéves uniós költségvetésről folyó tárgyalások, mert ez lesz „az utolsó előtti kör az uniós pénzekért folyó versenyben”.

„A befutó decemberben következik, de nem mindegy, hogy az utolsó körre milyen előnnyel vagy éppen hátránnyal érkezünk” – fogalmazott Magyar Péter.

A miniszterelnök reményét fejezte ki, hogy hasonló sikereket érhet el Brüsszelben, mint kedden Kárpátalján, utalva arra, hogy az ukrán külügyminiszter szerda este bejelentette, hogy felgyorsítják a magyar kisebbség kulturális, oktatási és nyelvhasználati jogainak biztosításáról szóló megállapodások végrehajtását.