Az uniós külügyi szolgálat szóvivője útján szerdán közzétett közleményében azt írta: az ukrajnai frontvonalakon a tömegoszlató szerek vegyi fegyverként történő, széles körű és rendszerszintű alkalmazásáról szóló ukrán vizsgálati jelentés megállapításai egyértelműek: a felelősség az orosz fegyveres erőket terheli.

Tekintettel a meggyőző bizonyítékokra, a Vegyifegyver-tilalmi Szervezetnek (OPCW) késedelem nélkül élnie kell mandátumával, hogy megállapítsa a felelősséget a vegyifegyver-tilalmi egyezmény ezen, immár bizonyított megsértéseiért. Közös felelősség biztosítani, hogy az összes vegyifegyver-támadás elkövetőjét azonosítsák és felelősségre vonják. Megfelelő elszámoltathatóság hiányában az egyezmény, valamint a vegyi fegyverek alkalmazását tiltó globális norma hitelessége kerülhet veszélybe – írták.

„Vegyi fegyverek alkalmazása, bárki által, legyen az állami vagy nem állami szereplő, bárhol, bármikor és bármilyen körülmények között elfogadhatatlan. Sérti a nemzetközi jogot. Az ilyen eseteket ki kell vizsgálni, az elkövetőket pedig felelősségre kell vonni” – fogalmaztak.

Az EU, noha a közelmúltban kiterjesztette a vegyi fegyverek elterjedésében és alkalmazásában érintett természetes és jogi személyekkel szembeni korlátozó intézkedéseket, kész további szankciókat bevezetni az elkövetőkkel szemben – tették hozzá.

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