Tucatnyi holttestet talált a görög parti őrség egy menekülteket szállító csónakon

A parti őrség közleménye szerint a bevándorlókat szállító csónak további 18 utasát egy teherszállító hajó legénysége mentette ki.

A görög hatóságok egyelőre nem tudták azonosítani a Kréta partjaitól mintegy 28 kilométerre délre megtalált csónakban lévő 12 elhunyt személyt, és a haláluk körülményeiről sem adtak tájékoztatást.

Két további, menedékkérőket szállító csónakot, az egyiket 47, a másikat 40 emberrel a fedélzetén Kréta déli részének egy kikötőjébe kísért a parti őrség.

Az utóbbi hónapokban bevándorlók ezrei próbáltak átkelni Észak-Afrikából Görögországba a veszélyes vízi úton. Az emberek többsége, akik Afrikából, a Közel-Keletről és Ázsiából menekülnek a szegénység és a háborús konfliktusok elől, Görögországon keresztül próbál Európába jutni.

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