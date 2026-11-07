Szélsőjobboldali ideológiák megszállottja lehetett a krakkói támadó

A tárcavezető azt is közölte, hogy a támadásban négy nő és két férfi halt meg, és megerősítette, hogy a támadó nagy valószínűséggel egyedül cselekedett.

Méltatta a rendőrség és a mentők gyors fellépését. Közlése szerint a rendőrök a bejelentés után három perccel már leadták az első lövéseket a támadóra, és gyors reagálásukkal elejét vették egy még nagyobb vérengzésnek. A tűzoltók és a mentők is három percen belül a helyszínen voltak - tette hozzá.

Kierwinski elmondta: a sebesültek száma 16-ra emelkedett. Őket kórházban ápolják, öt külföldi állampolgár van köztük.

Az elkövető egy 25 éves lengyel férfi volt. Wladyslaw Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter az X-en a Krakkóban élők elleni terrortámadásnak nevezte az esetet. Azt írta: a támadó nem katona, és nem is volt soha köze a hadsereghez.

Krakkó, 2026. november 7. A krakkói lövöldözés helyszíne a támadás napján, 2026. november 7-én. A támadó autóval hajtott a város fõterére, majd egy hosszú csövû puskával válogatás nélkül lövöldözni kezdett a járókelõkre.MTI/EPA/PAP/Art Service

Andrzej Fijolek rendőrfőkapitány a TVN24 televíziónak nyilatkozva arról számolt be, hogy a támadónak volt fegyvertartási engedélye, és a lövéseket feltehetően az egyik engedélyezett fegyveréből adta le. A férfinak, aki a délkelet-lengyelországi Szentkereszt vajdaságban lakik, korábban nem volt semmiféle rendőrségi ügye – tette hozzá.

Katarzyna Cislo, a krakkói rendőrség szóvivője elmondta: a támadó katonai jellegű ruhát és golyóálló mellényt viselt, és egy automata lőfegyverrel lőtt. A rendőrökkel folytatott tűzharcban még azt követően is adott le lövéseket, hogy ő maga megsebesült.

Karol Nawrocki államfő kezdeményezte, hogy november 8-át és 9-ét nyilvánítsák nemzeti gyásznappá. Lukasz Gibala krakkói polgármester bejelentette: november 11-éig gyászidőszakot hirdetnek a dél-lengyelországi városban.