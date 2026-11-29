A TACE-kezelés egy rövidítés, a transzarteriális kemoembolizáción rövidítése – magyarázta Deák Ákos Pál, a Semmelweis Egyetem Onko-intervenciós Részlegének vezetője az InfoRádióban, hozzátéve: a transzarteriális azt jelenti, hogy egy artérián keresztül jutunk el a daganathoz. Vagy az egyik csuklón lévő artériát szúrjuk meg, vagy a könyökhajlatban, ágyékhajlatban lévő artériába vezetünk be vékony katétereket, és ezeknek segítségével jutunk el közvetlenül a daganatot ellátó erekbe. És ha ezekbe az erekbe eljutottunk, akkor különböző anyagokat adhatunk be, különböző olyan kemoterápiás szereket, amik közvetlenül a daganatra hatnak, és elpusztítják a daganatot felépítő sejteket. Emellé pedig olyan egyéb anyagot is adunk, amik ezt elzárják az adott eret – mondta.

Tehát kettős hatással dolgozunk:

az egyik a daganat vérellátásának megszüntetése,

a másik pedig a daganatot ellátó sejteknek közvetlen citotoxikus anyagokkal, tehát kemoterápiás szerekkel történő pusztítása

– tette hozzá. Ez az eljárás bizonyos daganatokra hatékony. Mi bizonyítékokon alapuló orvoslás (angolul: evidence-based medicine) szerint gyógyítunk Magyarországon, vagyis csak olyan beavatkozásokat végzünk, amire megfelelő minőségű és mennyiségű nemzetközi vizsgálat van, és amire van konkrét bizonyíték és nemzetközi ajánlás – fogalmazott.

Hogy pontosan milyen daganatokat tudnak gyógyítani ezzel a kezeléssel, arról a szakértő azt mondta: „például a májban lévő elsődleges daganatok, tehát a májsejtrák, amit ilyen módszerrel tudunk gyógyítani. Természetesen sokkal több minden van az eszköztárunkban, de ezzel is tudunk javulást elérn. A májban lévő különböző áttétes daganatok kezelésében, akár vastagbéldaganat májáttétjében, akár különböző úgynevezett neuroendokrin tumorok kezelésében is tudjuk használni ezt a módszert”.

Hozzátette, hogy fontos kiemelni: azt,

hogy egy ilyen beavatkozás elvégezhető-e, az onkoteamek határozzák meg,

tehát azok az orvoscsapatok, amiben az intervenciós radiológus mellett onkológus, patológus, sebész, nukleáris medicina szakember is részt vesz, és együttesen egy konszenzus alapján meghatározzák, hogy mi az a beavatkozástípus, ami a beteg számára a legnagyobb valószínűséggel gyógyulást jelent.

Mint fogalmazott, például kell egy bizonyos mértékű normális májfunkció ahhoz, hogy egy ilyen beavatkozást el lehessen végezni.

„Magát a beavatkozástípust egyébként évtizedek óta végezzük Magyarországon, a TACE-kezelés nagy múltra tekint vissza, mi is használjuk itt a Semmelweis Egyetemen. Az onkointervenciós részlegünk megkapta azt a nemzetközi akkreditációt, ami garancia arra nézve, hogy valóban olyan standardok szerint és olyan pontosan végezzük ezeket a beavatkozásokat, ami a betegek gyógyulását egyértelműen segíti. Nem térhetünk el ezektől a normáktól, ezektől a betegutaktól, mert ez biztosítja, hogy valóban olyan bizonyítékokon alapuló orvoslás mentén gyógyítsunk, ami elvárható” – mondta Deák Ákos Pál, a Semmelweis Egyetem Onko-intervenciós Részlegének vezetője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Pintér Dániel készítette.