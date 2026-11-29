A helyszínváltással mintegy 60 millió forintot spórolnak a tavalyi eseményhez képest, a felszabaduló összeget pedig a várhatóan nehéz év előtt álló sportújságíró-társadalom támogatására és szakmai pályázatokra fordítják – írja az Index.

A 69. Év Sportolója Gálát 2027. január 11-én, a tervek szerint 19 órai kezdettel a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportközpontjában rendezik – erről határozott a Magyar Sportújságírók Szövetségének elnöksége.

Több opció is szóba került, többek között az Operaház is, de felmerült a BOK Sportcsarnok, a Várkert Bazár, az Erkel Színház és az Eiffel Műhelyház is. Végül abszolút logikus megoldásként a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem Dr. Koltai Jenő Sportközpontja lett a befutó.

Ezzel tulajdonképpen hazatér a gála, hiszen a TF a magyar sport tudásközpontja, a MOB és az MSÚSZ otthona. És az sem mellékes, hogy így legalább 60 millió forintot spórolunk a tavalyi rendezvényhez képest. Meglesz a helye annak a pénznek, nem is vitás – mondta az MSÚSZ elnökségi tagja, Mezei Dániel.

Lesz televíziós közvetítés, de még nem dőlt el, hogy melyik tévé sugározza az eseményt. Az viszont eldőlt, hogy a gála egyik moderátora Gundel Takács Gábor lesz.