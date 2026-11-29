Marco Rose csapatának elképesztő sorozata már-már úgy tűnik, sosem ér véget; a gárda rendkívül magabiztos és érett játékot mutat be azóta, hogy október 10-én legutóbb nem tudott nyerni. Ezzel az eredménnyel már csak egy pont választja el a csapatot a biztos Bajnokok Ligája-szereplést érő helyektől.

Nyugat-Londonban azonban nem volt könnyű dolguk. A Fulham rászolgált az 1–1-es félidei állásra: miután Marcus Tavernier a 21. percben előnyhöz juttatta a „Cseresznyéket” (Cherries). A korábban a Manchester Uniteddel hírbe hozott Bassey megcsúszott, a brazil Rayan pedig megzerezte a labdát, majd lendületesen tört előre. A labdát Evanilsonhoz továbbította, akinek kapu elé ívelt passzát Tavernier kapásból a hálóba bombázta.

Két hónappal ezelőtt a Fulham talán összeomlott volna egy ilyen szituációban, ám Álvaro Arbeloa együttese mára sokkal dörzsöltebbé vált, mint a menedzser regnálásának első heteiben, így hamar sikerült is egyenlíteniük.

Josh King túl gyorsnak bizonyult Adrien Trufferttel szemben, akiügyetlenül próbált labdát szerezni, és végül alulmaradt a párharcban. King átesett Truffert lábán, amiért büntetőt ítélt a bíró. A tizenegyest Muñiz értékesítette, a labdát Djordje Petrovics alatt a hálóba juttatva.

Az első félidő élénk játékot hozott, és a mérkőzés a szünet után is hasonló mederben folytatódott. A videóbíró (VAR) mentette meg Bassey-t a kellemetlen helyzettől: a védősorból indított, túl hosszúra sikerült átadás után Rayan került helyzetbe, és a labdát a kapuba bombázta, ám a játékvezető – a lehető legszorosabb leshelyzetet megítélve – érvénytelenítette a Bournemouth támadójának találatát.

Azt még megúszta a Fulham, ám hamarosan újabb Bournemouth-gól született. David Affengruber – aki a múlt heti, Manchester City elleni döntetlen alkalmával még remek teljesítményt nyújtott – ezúttal nem volt elég határozott Scottal szemben, amikor az játékos Tavernier átadását követően lendületből érkezett.

Scott második próbálkozásra már pontosan tudta középre tenni a labdát, Kluivert pedig a rövid oldalon beleért, így ismét a Bournemouth vezetett.

A hazaiaknak a folytatásban ugyan sikerült kialakítaniuk egy helyzetet, amikor egy gyors ellentámadás végén King üresen maradt, de Petrovics gyorsan leért a lövésre, és hárított.

A Bournemouth – minden soroztatot, így az Európa-ligát is beszámolva – sorozatban a tizenegyedik mérkőzését nyerte meg.