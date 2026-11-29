Öthavi illetményének megfelelő, 7,5 millió forintos jutalmat szavazott meg Balatonföldvár képviselőtestülete a fideszes Holovits Huba polgármesternek, alig néhány héttel azután, hogy a városvezető csődközeli helyzetről beszélt – írja az Index összefoglalója. Holovits pitiánernek nevezte, hogy éppen a jutalma lett a legnagyobb kérdés. Az ellenzéki képviselők szerint értelmetlen fejlesztésekre költötte a város pénzét.

„Kicsit pitiánernek és kicsinyesnek tartom, hogy 13 napirendből a bizottsági ülésen és a képviselő-testületi ülésen a 7,5 millió forintos jutalom az a legnagyobb kérdés ebben a városban. A 3 milliárd forintos költségvetésnél… Ez érdekli a legjobban a kedves lakosságot, a tisztelt ellenzéki képviselőket és mindenkit. Pitiáner és kicsinyes, úgyhogy szavazást fogok kérni” – mondta Holovits Huba, Balatonföldvár fideszes polgármestere a képviselő-testület november 19-i ülésén. A testület végül megszavazta a polgármester öthavi illetményének megfelelő jutalmat – írta a Telex.

A polgármester jutalmazását Herényi Károly alpolgármester, az MDF egykori frakcióvezetője kezdeményezte, aki a 2024-es önkormányzati választáson még Holovits kihívójaként, a Mosolygó Balatonföldvárért Egyesület jelöltjeként indult a polgármesteri posztért. Herényi a választás után alpolgármester lett, majd kilépett az egyesületből.

Egy független képviselő azt javasolta, hogy a hivatal dolgozói is kapjanak legalább egyhavi jutalmat. Herényi szerint erre az idei költségvetés már nem ad lehetőséget.