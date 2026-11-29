December 1-jén és 2-án vágányszabályozást végeznek a két állomás között.

A győri fővonalon a nemzetközi vonatok csak Kelenföldig, illetve Kelenföldtől közlekednek ezen a két napon.

A budapesti Keleti pályaudvar és Kelenföld között a 4-es metróval lehet utazni.

A Regiojet vonatai változatlanul a Déli pályaudvarról indulnak majd.

A martonvásári Z30-as és S36-os vonatok kedden és szerdán 9 és 14 óra között összevonva, S30-as jelzéssel a Déli pályaudvar és Tárnok között járnak, minden állomáson és megállóhelyen megállnak.

A székesfehérvári Z30-as vonatok változatlanul, a G43-asok azonban csak Kelenföld és Székesfehérvár között közlekednek majd.

A vasúttársaság azt javasolta az utasoknak, hogy indulás előtt tájékozódjanak a MÁV és a MÁV Plusz mobilalkalmazás, a MÁV Plusz weboldal vagy a jegy.mav.hu utazási tervezők segítségével; az eligazodást az állomásokon hirdetményeken, az online vágányzári menetrendben pedig térképekkel is segítik.