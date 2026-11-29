A nyári világbajnokságon Haiti mindhárom csoportmérkőzésén pályára lépő Lenny Joseph az Európa-ligában 11 találkozón hatszor volt eredményes az ősszel, a bajnokságban viszont csak az első gólját szerezte meg. Összességében a Ferencváros a húsz kapura lövéséből egyszer betalált, s ez három pontot ért. A Celje ellenin Európa-liga-meccsen a Fradinak nem volt szerencséje: akkor 24 lövésből egy sem ment be, ezzel 0-0 lett az ötödik meccs négy nagy visszahangot kiváltott Ferencváros-győzelem után.

Idehaza a ZTE mind a nyolc idegenbeli bajnokiját elveszítette az idényben, csupán két gólt szerzett, s húszat kapott.

Ferencvárosi TC-Zalaegerszegi TE FC 1-0 (0-0) Groupama Aréna, 6311 néző, v.: Rúsz

gólszerző: Joseph (57.)

sárga lap: Arzani (37.), Corbu (39.), Cadu (46.), illetve Csonka (44.), Alegria (51.)

Ferencváros:

Varga Á. - Nagy O., Raemaekers, Gómez, Cadu - Madarász (Bero, 77.), Nagy Á., Corbu - Yusuf (Maiga, 87.), Joseph (Lisztes, 87.), Arzani (Zachariassen, 77.)

Zalaegerszeg:

Gundel-Takács - Csonka, Peraza, Vera, Calderón - Amato, Krevszun, Kiss B. (Alfonso, 81.) - Santos (Richards, 81.), Machado, Alegria (Henrique, 61.)

Enyhe hazai mezőnyfölényben telt el az első félidő, gólhelyzetet csak elvétve alakított ki a Ferencváros, illetve Gundel-Takács Bence védett bravúrosan. Daniel Arzani távoli lövésénél a zalaiak kapusa a levegőben vetődve ütötte a lécre a labdát, majd Madarász Ádám közeli, lapos lövésénél is mentett. A zöld-fehérek számtalanszor eljutottak az ellenfél tizenhatosán belülre, de az utolsó átadásnál a védők szögletre mentettek. Borbély Balázs vezetőedző együttese hét sarokrúgást végezhetett el a szünet előtt - eredmény nélkül. Közvetlenül az első játékrész vége előtt Gundel-Takácsról kipattant a labda, Bamidele Yusuf azonban egy méterről a jobb kapufát találta el. Mindeközben a ZTE támadójátéka súlytalan volt annak ellenére, hogy a vendégek három brazil csatárral álltak fel.

A második félidő első két percében mindkét csapat felpörgette a játékot, előbb Lenny Joseph és Yusuf lövésénél védett újfent Gundel-Takács, a másik oldalon pedig Maxsuell Alegria emelése után vágódott vissza a lécről a labda. Támadásban maradtak a hazaiak, rendre az ellenfél térfelén tartották a labdát, és az 57. percben Joseph két méterről már nem hibázott. A haiti csatár néhány perccel később is betalálhatott volna, szépen el is csavarta a labdát, amely azonban a bal kapufa és a léc találkozásánál pattant az alapvonalon túlra. Bő negyedórával a vége előtt a légiós saját térfelének közepéről indulva eldönthette volna a mérkőzést, de 17 méteres lapos lövését Gundel-Takács védte. A kapus a hajrában a 11. védése alkalmával Corbu Marius csavarásánál bravúrral ütötte oldalra a labdát.