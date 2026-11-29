Az osztrák lapok beszámolói szerint a hírt ma tette közzé az Amador étterem. Juan Amador egyébként 25 évesen kapta meg első Michelin-csillagát – írja a novekedes.hu.

Juan Amador katalán-andalúz szülők gyermekeként nőtt fel, és 2015-ben telepedett le az osztrák fővárosban. Döbling kerületében működtette éttermét. Letelepedését követően négy évre már három Michelin-csillagot érdemelt ki.

Az utóbbi években a sztárséf egyre inkább a festészetnek szentelte magát, alkotásait számos múzeumban állították ki.