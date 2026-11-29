Kármán András a Facebook-oldalán közzétett videójában. ismertette: január 1-jétől

a minimálbéren dolgozók nettó keresete 214 662 forintról 251 575 forintra nő.

A 37 ezer forintos havi többletjövedelemből

több mint 16 ezer forintot a munkáltatók által fizetett béremelés,

csaknem 21 ezer forintot pedig az adócsökkentés biztosít.

Hozzátette, a jövő évre várt, 3 százalék körüli infláció mellett

a nettó minimálbér vásárlóereje várhatóan csaknem 14 százalékkal emelkedik,

ez lehet az elmúlt évtized legnagyobb, reálértéken számított minimálbér-emelése.

Kármán András kifejtette, hogy a személyi jövedelemadó általános kulcsa továbbra is 15 százalék marad, az adójóváírás révén azonban a minimálbéren dolgozók keresetét 9 százalékos szja terheli majd, így havonta 20 820 forinttal, évente csaknem negyedmillió forinttal kevesebb adót fizetnek.

A kedvezmény a részmunkaidőben foglalkoztatott, minimálbérnél kevesebbet keresőkre is vonatkozik, mértéke a minimálbér és annak kétszerese, azaz havi bruttó 694 ezer forint között fokozatosan, egyenletesen csökken – jelezte.

A miniszter kiemelte:

jövőre mintegy 2,5 millió ember nettó keresete nemcsak a béremelés, hanem az adócsökkentés révén is növekedhet.

A nettó minimálbér 17,2 százalékkal, a garantált bérminimum nettó összege 13,3 százalékkal nő, az átlagos nettó kereset növekedése pedig az egyszeri hatásoktól eltekintve várhatóan 7,5 százalék körül alakul.

Az intézkedések gazdasági hatásairól szólva a tárcavezető rámutatott arra, hogy az alacsonyabb keresetű háztartásoknál maradó többletjövedelem jelentős része viszonylag gyorsan megjelenhet a hazai fogyasztásban, a növekvő kereslet pedig a magyar kis- és középvállalkozások számára is kedvezőbb gazdasági környezetet teremthet.

Szólt arról is, hogy az alacsonyabb adóteher vonzóbbá teheti a munkavállalást, akár részmunkaidőben is, ami különösen fontos lehet a kisgyermeket nevelő szülők, az idősebbek és a megváltozott munkaképességű emberek számára.

Kármán András hangsúlyozta, hogy a bérek tartós és fenntartható növekedésének alapja a gazdaság teljesítményének, mindenekelőtt a termelékenységnek a javulása.

A videója mellé írt bejegyzésében a miniszter jelezte, hogy a béremelés és az adócsökkentés együttes alkalmazása lehetőséget ad a bérek érdemi emelésének és a vállalkozások teherbíró képességének összeegyeztetésére, mivel így a bérek emelkedésének csak egy része terheli a vállalatokat.