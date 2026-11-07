Halálos lövöldözés rázta meg Krakkó belvárosát

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A tűzoltóság korábbi tájékoztatása szerint a lövöldözésnek két halálos áldozata és legalább tíz sérültje volt. A rendőrség legfrissebb közlése alapján azonban már öt halottról és több mint egy tucat sebesültről tudni. A sérültek között rendőrök is vannak.

A rendőrséghez helyi idő szerint délután három óra körül érkeztek az első bejelentések. A beszámolók szerint az elkövető egy autóból nyitott tüzet az emberekre, miközben járművével áthaladt Krakkó főterén, a Rynek Głównyn. A lövéseket válogatás nélkül adta le. Az alábbi videón is látható, hogy az autó a téren haladt, a járművön pedig nem volt rendszámtábla.

BREAKING: Polish police confirm that 5 people have died and another dozen are injured following a shooting near the Main Market Square in Krakow, Poland. Videos at the scene show the shooter wearing tactical gear. Police have yet to be able to confirm a motive for the attack. https://t.co/CAKE50vD0f — Knights OSINT (@KnightsOSINT) November 7, 2026

A tettesre a rendőrök rálőttek, megsebesítették, elfogták majd kórházba szállították.

A hatóságok arra kérték a lakosokat és a turistákat, hogy ne menjenek a térre, az ott tartózkodók pedig húzódjanak biztonságos helyre.

Shocking scenes from Kraków, Poland, as a mass shooting leaves multiple victims injured https://t.co/j3i8LTkMjL — Surajit (@surajit_ghosh2) November 7, 2026

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X közösségi oldalon tragikusnak nevezte a lövöldözést. Bejegyzésében közölte, hogy a belügyminiszter folyamatosan tájékoztatja a krakkói helyzetről, a rendőrség pedig vizsgálja a támadás indítékát és valamennyi körülményét.