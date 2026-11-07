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KRAKOW, POLAND - NOVEMBER 7: Emergency responders gather after a deadly shooting on November 7, 2026 in the Main Market Square of Krakow, Poland. At least three were killed in the incident, according to initial reports in Polish media. (Photo by Omar Marques/Getty Images)
Nyitókép: Omar Marques/Getty Images

Halálos lövöldözés rázta meg Krakkó belvárosát

Infostart

Öt halottja és több mint egy tucat sérültje van a krakkói főtéren történt lövöldözésnek - közölte a lengyel rendőrség. A merénylő egy elhaladó autóból lőtt vaktában az emberekre.

Figyelem! A cikk megrázó videókat tartalmaz, megtekintésük felkavaró lehet.

A tűzoltóság korábbi tájékoztatása szerint a lövöldözésnek két halálos áldozata és legalább tíz sérültje volt. A rendőrség legfrissebb közlése alapján azonban már öt halottról és több mint egy tucat sebesültről tudni. A sérültek között rendőrök is vannak.

A rendőrséghez helyi idő szerint délután három óra körül érkeztek az első bejelentések. A beszámolók szerint az elkövető egy autóból nyitott tüzet az emberekre, miközben járművével áthaladt Krakkó főterén, a Rynek Głównyn. A lövéseket válogatás nélkül adta le. Az alábbi videón is látható, hogy az autó a téren haladt, a járművön pedig nem volt rendszámtábla.

A tettesre a rendőrök rálőttek, megsebesítették, elfogták majd kórházba szállították.

A hatóságok arra kérték a lakosokat és a turistákat, hogy ne menjenek a térre, az ott tartózkodók pedig húzódjanak biztonságos helyre.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X közösségi oldalon tragikusnak nevezte a lövöldözést. Bejegyzésében közölte, hogy a belügyminiszter folyamatosan tájékoztatja a krakkói helyzetről, a rendőrség pedig vizsgálja a támadás indítékát és valamennyi körülményét.

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