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KRAKOW, POLAND - NOVEMBER 7: Armed police block access to the main square after a deadly shooting took place on November 7, 2026 in the Main Market Square of Krakow, Poland. At least five were killed and more were injured in the incident, according to initial reports in Polish media. (Photo by Omar Marques/Getty Images)
Nyitókép: Omar Marques/Getty Images

Menekülő tömeg, sikolyok és lövések – így élte át Krakkó a szombati borzalmat – újabb részletek

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Lengyel állampolgár lövöldözött a krakkói főtéren, aki egyedül cselekedett, társai nem voltak – értesült az Onet lengyel hírportál szombat késő délután. A férfinél nem voltak személyi okmányok, személyazonosságát operatív munkával derítették ki – idézte a lap a rendőrséget.

A lövöldözés szombaton, helyi idő szerint délután három óra körül történt Krakkó főterén, a Rynek Głównyn. A városi rendőrség tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető autójából válogatás nélkül nyitott tüzet az emberekre. A lengyel hatóságok friss tájékoztatása szerint

hatan vesztették életüket , a sérültek száma 15.

A sérültek között rendőrök is vannak. A támadóval a lövöldözés eredeti helyszínétől nem messze csaptak össze a rendőrök, az intézkedés során meglőtték, majd kórházba szállították.

A krakkói rendőrség a közösségi oldalán azt írta, hogy a feltételezett elkövető lengyel állampolgár, és egyedül cselekedett. „A krakkói főtéren történt incidens elkövetője a Lengyel Köztársaság állampolgára. Cáfoljuk azokat a híreszteléseket, amelyek szerint egy rendőr életét vesztette, illetve hogy egy másik elkövetőt keresnének. Az incidens egyetlen ismert elkövetője rendőri őrizetben van” – közölték.

A támadó feltehetően a Szentkereszt vajdaságból származó, 24 éves férfi – közölte Katarzyna Cisło rendőrségi szóvivő.

Katarzyna Cisło, a krakkói rendőrség szóvivője a TVN24-nek elmondta, hogy a feltételezett támadó katonai jellegű ruházatot viselt, és katonai típusú, hosszú lőfegyvert használt. Az autójában számos további fegyvert és lőszert is találtak.

„A belügyminiszter folyamatosan tájékoztat a krakkói helyzetről a tragikus lövöldözést követően” – írta a közösségi oldalán Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Hozzátette: „A rendőrség vizsgálja a támadás hátterét és valamennyi körülményét” – számolt be a CBC News.

„Most kezdünk értesülni a krakkói borzalmas tömeges lövöldözés részleteiről. Ez egy brutális, gyilkos támadás volt, amely megtörte Lengyelország békéjét” – írta az X-en Tom Rose, az Egyesült Államok lengyelországi nagykövete. Hozzátette: „Amerika Lengyelország mellett áll ebben a sötét órában, ahogyan Lengyelország is szeretett krakkói polgárai mellett áll”.

„Soha nem láttunk ehhez hasonlót”

A 38 millió lakosú Lengyelországban ritkák az ilyen tömeges lövöldözések.

„Láttam egy férfit, aki emberekre lőtt, miközben a téren sétált” – mondta a hatvanas éveiben járó Annette az AFP francia hírügynökségnek. „Ez tragédia Krakkó számára, még soha nem láttunk ehhez hasonlót” – tette hozzá.

Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy látta, amint egy autóban ülő férfi lövöldözni kezdett.

A Tali nevű nő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy egy étterembe menekült, és az emeleten akart várakozni, amíg el nem csendesedik a környék.

Azt mondta azonban, hogy nem következett be a csend, ugyanis nem sokkal később egy helikopter hangját hallotta. Feltehetően a mentésben részt vevő légi jármű érkezett a helyszínre.

„Most nem tudom, mit tegyek” – mondta a nő, hozzátéve, hogy azt sem tudja, hogyan juthatna vissza a legbiztonságosabban a szállodájába, számolt be a BBC.

Az emberek rettegtek, a nők félelmükben sikoltoztak

Alicja Szczepańska, korábbi rendőrtiszt, Krakkó önkormányzati képviselője is szemtanúja volt a belvárosban történt drámai eseményeknek. Így idézte fel a történteket a Wyborcza nevű lengyel lapnak:

„A Wszystkich Świętych téren álltam a villamosmegállóban, amikor megláttam, hogy nagyjából harmincfős csoport fut végig a Grodzka utcán a főtér felől. Néhányan pólóban voltak. Nem kiabáltak, egyszerűen csak menekültek. Először azt hittem, valamilyen turistacsoport lehet. Aztán három lövést hallottam, egymástól elkülönülten. Korábban a rendőrségnél dolgoztam, ezért különösen érzékeny a fülem az ilyen hangokra, így azonnal tudtam, hogy fegyverből leadott lövéseket hallok.

Nem sokkal később megláttam a támadót is. Símaszkot viselt, taktikai ruházat volt rajta, golyóálló mellényt és térdvédőt is hordott. Menekülni kezdtem, és odakiáltottam az embereknek, hogy fussanak utánam. A megállóban több tucatnyian voltunk. Szerencsére éppen akkor érkezett egy villamos, amely megmentette az életünket: eltakart bennünket, az egyik lövedék pedig a vezetőfülke melletti ablakot találta el.

A közvetlenül a városháza mellett található parkoló felé futottunk, bezártuk a kaput, és ott kerestünk menedéket. Azonnal hívtam a 112-es segélyhívót. Az emberek rettegtek, a nők félelmükben sikoltoztak. Az egyik fiatal lány annyira zaklatott állapotban volt, hogy alig tudtam megnyugtatni. Simogattam, és azt mondogattam neki, hogy ide senki nem jöhet be, a rendőrség pedig biztosan már a helyszínen van. Arra kértem mindenkit, hogy ne menjenek ki.

Néhányan a városházán találtak menedéket. A férfi nem sorozatban lőtt, hanem egyesével adta le a lövéseket. Valószínűleg pisztolya volt.”

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Menekülő tömeg, sikolyok és lövések – így élte át Krakkó a szombati borzalmat – újabb részletek
Lengyel állampolgár lövöldözött a krakkói főtéren, aki egyedül cselekedett, társai nem voltak – értesült az Onet lengyel hírportál szombat késő délután. A férfinél nem voltak személyi okmányok, személyazonosságát operatív munkával derítették ki - idézte a lap a rendőrséget.
 

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