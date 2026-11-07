Menekülő tömeg, sikolyok és lövések – így élte át Krakkó a szombati borzalmat – újabb részletek

A lövöldözés szombaton, helyi idő szerint délután három óra körül történt Krakkó főterén, a Rynek Głównyn. A városi rendőrség tájékoztatása szerint a feltételezett elkövető autójából válogatás nélkül nyitott tüzet az emberekre. A lengyel hatóságok friss tájékoztatása szerint

hatan vesztették életüket , a sérültek száma 15.

A sérültek között rendőrök is vannak. A támadóval a lövöldözés eredeti helyszínétől nem messze csaptak össze a rendőrök, az intézkedés során meglőtték, majd kórházba szállították.

A krakkói rendőrség a közösségi oldalán azt írta, hogy a feltételezett elkövető lengyel állampolgár, és egyedül cselekedett. „A krakkói főtéren történt incidens elkövetője a Lengyel Köztársaság állampolgára. Cáfoljuk azokat a híreszteléseket, amelyek szerint egy rendőr életét vesztette, illetve hogy egy másik elkövetőt keresnének. Az incidens egyetlen ismert elkövetője rendőri őrizetben van” – közölték.

A támadó feltehetően a Szentkereszt vajdaságból származó, 24 éves férfi – közölte Katarzyna Cisło rendőrségi szóvivő.

Katarzyna Cisło, a krakkói rendőrség szóvivője a TVN24-nek elmondta, hogy a feltételezett támadó katonai jellegű ruházatot viselt, és katonai típusú, hosszú lőfegyvert használt. Az autójában számos további fegyvert és lőszert is találtak.

„A belügyminiszter folyamatosan tájékoztat a krakkói helyzetről a tragikus lövöldözést követően” – írta a közösségi oldalán Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Hozzátette: „A rendőrség vizsgálja a támadás hátterét és valamennyi körülményét” – számolt be a CBC News.

„Most kezdünk értesülni a krakkói borzalmas tömeges lövöldözés részleteiről. Ez egy brutális, gyilkos támadás volt, amely megtörte Lengyelország békéjét” – írta az X-en Tom Rose, az Egyesült Államok lengyelországi nagykövete. Hozzátette: „Amerika Lengyelország mellett áll ebben a sötét órában, ahogyan Lengyelország is szeretett krakkói polgárai mellett áll”.

„Soha nem láttunk ehhez hasonlót”

A 38 millió lakosú Lengyelországban ritkák az ilyen tömeges lövöldözések.

„Láttam egy férfit, aki emberekre lőtt, miközben a téren sétált” – mondta a hatvanas éveiben járó Annette az AFP francia hírügynökségnek. „Ez tragédia Krakkó számára, még soha nem láttunk ehhez hasonlót” – tette hozzá.

Egy másik szemtanú arról számolt be, hogy látta, amint egy autóban ülő férfi lövöldözni kezdett.

A Tali nevű nő a Reuters hírügynökségnek elmondta, hogy egy étterembe menekült, és az emeleten akart várakozni, amíg el nem csendesedik a környék.

Azt mondta azonban, hogy nem következett be a csend, ugyanis nem sokkal később egy helikopter hangját hallotta. Feltehetően a mentésben részt vevő légi jármű érkezett a helyszínre.

„Most nem tudom, mit tegyek” – mondta a nő, hozzátéve, hogy azt sem tudja, hogyan juthatna vissza a legbiztonságosabban a szállodájába, számolt be a BBC.

Az emberek rettegtek, a nők félelmükben sikoltoztak

Alicja Szczepańska, korábbi rendőrtiszt, Krakkó önkormányzati képviselője is szemtanúja volt a belvárosban történt drámai eseményeknek. Így idézte fel a történteket a Wyborcza nevű lengyel lapnak:

„A Wszystkich Świętych téren álltam a villamosmegállóban, amikor megláttam, hogy nagyjából harmincfős csoport fut végig a Grodzka utcán a főtér felől. Néhányan pólóban voltak. Nem kiabáltak, egyszerűen csak menekültek. Először azt hittem, valamilyen turistacsoport lehet. Aztán három lövést hallottam, egymástól elkülönülten. Korábban a rendőrségnél dolgoztam, ezért különösen érzékeny a fülem az ilyen hangokra, így azonnal tudtam, hogy fegyverből leadott lövéseket hallok.

Kraków - moment przejazdu auta z napastnikiem https://t.co/eWvz5tcsuJ — Mateusz Łoń (@Matthew_bz) November 7, 2026

Nem sokkal később megláttam a támadót is. Símaszkot viselt, taktikai ruházat volt rajta, golyóálló mellényt és térdvédőt is hordott. Menekülni kezdtem, és odakiáltottam az embereknek, hogy fussanak utánam. A megállóban több tucatnyian voltunk. Szerencsére éppen akkor érkezett egy villamos, amely megmentette az életünket: eltakart bennünket, az egyik lövedék pedig a vezetőfülke melletti ablakot találta el.

A közvetlenül a városháza mellett található parkoló felé futottunk, bezártuk a kaput, és ott kerestünk menedéket. Azonnal hívtam a 112-es segélyhívót. Az emberek rettegtek, a nők félelmükben sikoltoztak. Az egyik fiatal lány annyira zaklatott állapotban volt, hogy alig tudtam megnyugtatni. Simogattam, és azt mondogattam neki, hogy ide senki nem jöhet be, a rendőrség pedig biztosan már a helyszínen van. Arra kértem mindenkit, hogy ne menjenek ki.

Néhányan a városházán találtak menedéket. A férfi nem sorozatban lőtt, hanem egyesével adta le a lövéseket. Valószínűleg pisztolya volt.”