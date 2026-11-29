Beckl Zsolt közölte, hogy korábban a tavaszi csemetéknek legfeljebb 10 százaléka pusztult el, most viszont helyenként 80 százalék is lehetett a veszteség a nyári szárazság miatt, ezért az ültetéseket a következő évek során inkább őszre kell majd időzíteni. Az öntözés nem megoldás, mert a fenyőültetvényekben nehezen kivitelezhető és nagyon meg is drágítaná a termesztést – jegyezte meg.

A csapadékhiányra valószínűleg jobb válasz lehet az új fajok telepítése,

az idén ezért több termelő elkezdett kísérletezni a török jegenyefenyővel,

amely a nevének megfelelően Törökországban honos, jól tűri a szárazságot és a Magyarországon népszerű nordmannra is hasonlít.

Az érdekképviselet üdvözli, hogy a vágott fenyő iránti kereslet az utóbbi években stabilizálódott, mert megalakulásukkal is azt akarták elérni, hogy erősödjön a karácsonyfa hagyománya és kultúrája Magyarországon.

Belföldön évente körülbelül 2 millió fenyőt ültetnek, a karácsony előtti forgalom átlagosan 1,6-1,7 millió darab, ennek 60-70 százaléka származhat magyar termelőktől, a behozatal főképp Dániából és Csehországból érkezik

– mondta. A magyar karácsonyfa legfontosabb exportpiaca Románia és Olaszország, de jut belőle más államokba is, mert még mindig olcsóbb, mint a külföldi versenytársak fenyői. Beckl Zsolt úgy látja, hogy a vevők ma már Magyarországon is szinte kizárólag a legjobb minőségű, hibátlan megjelenésű fenyőket választják karácsonyfának.

A Magyar Fenyőtermelők Országos Egyesületének honlapján olvasható tájékoztatás szerint

belföldön csaknem 4000 hektáron termesztenek karácsonyfának való fenyőt, ebből

Zalában 2000,

Vasban 830,

Somogyban 686,

Borsod-Abaúj-Zemplénben 120,

Győr-Sopron-Moson megyében pedig 100 hektáron.

Magyarországon a legnépszerűbb a nordmann, a közönséges luc és a szerb luc, valamint az ezüstfenyő. A fák átlagosan 6-10 évig nőnek, ennyi idő alatt érik el ugyanis az otthoni díszítéshez megfelelő magasságot.

Az egyesület szerint valódi fát választani egyértelműen környezetkímélőbb, mint műfenyőt,

mert a termesztett példányok szén-dioxidot kötnek meg, komposztálhatók és újrahasznosíthatók, termesztésük pedig sokaknak ad munkát. A magyarországi fenyőfákat közvetlenül az ünnep előtt vágják, ezért tovább megőrzik a szépségüket, illatukat, és a szállításuk is rövidebb, ezért kevésbé terhelik a környezetet, mint a külföldről érkező karácsonyfák – olvasható a honlapon.