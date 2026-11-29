„Több levegőt az iskolákba, nagyobb szabadságot a pedagógusoknak, több beleszólást a diákoknak és a szülőknek! A héten benyújtottuk az Országgyűlésnek azt az oktatási törvénycsomagot, amellyel számos területen változtatunk az elmúlt évek merev szabályain. Olyan döntéseket hozunk, amelyek a gyerekek, a családok és a pedagógusok mindennapjait is könnyebbé tehetik” – írta Facebook-oldalán Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter, aki azt is részletesen összefoglalta, mi változik a gyakorlatban:

Rugalmasabb iskolakezdés . A szülő és az óvodavezető közösen dönthet arról, hogy a gyermeknek szüksége van-e még egy évre az óvodában. Ne pusztán a születési dátum, hanem a gyermek érettsége határozza meg, mikor ül először az iskolapadba.

. A szülő és az óvodavezető közösen dönthet arról, hogy a gyermeknek szüksége van-e még egy évre az óvodában. Ne pusztán a születési dátum, hanem a gyermek érettsége határozza meg, mikor ül először az iskolapadba. Több tankönyv, nagyobb választási szabadság . Az ingyenes tankönyvellátás megmarad, de az eddigi kettő helyett akár öt tankönyv közül is választhatnak a pedagógusok. Ők ismerik a gyerekeket, így ők tudják leginkább megítélni, melyik könyvből tanulhatnak eredményesebben.

. Az ingyenes tankönyvellátás megmarad, de az eddigi kettő helyett akár öt tankönyv közül is választhatnak a pedagógusok. Ők ismerik a gyerekeket, így ők tudják leginkább megítélni, melyik könyvből tanulhatnak eredményesebben. Nagyobb beleszólást kapnak a diákok az iskolai életet meghatározó szabályok alakításába. Róluk is szólnak ezek a döntések, természetes, hogy ne csak meghallgassuk őket, hanem számítson is a véleményük.

az iskolai életet meghatározó szabályok alakításába. Róluk is szólnak ezek a döntések, természetes, hogy ne csak meghallgassuk őket, hanem számítson is a véleményük. Csökkentjük a pedagógusok terheit, egyszerűsítjük a továbbképzések szabályait. Azt szeretnénk, ha több idejük és energiájuk jutna a tanításra, a felkészülésre és a gyerekekre.

egyszerűsítjük a továbbképzések szabályait. Azt szeretnénk, ha több idejük és energiájuk jutna a tanításra, a felkészülésre és a gyerekekre. Korszerűsítjük az érettségi követelményeket, a felesleges tananyagokat elhagyjuk.

a felesleges tananyagokat elhagyjuk. Erősítjük a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekek egyéni igényeihez igazodó ellátását. Ennek érdekében a gyógypedagógusok a jövőben nagyobb szerepet kapnak a pedagógusok munkájának támogatásában.

Ennek érdekében a gyógypedagógusok a jövőben nagyobb szerepet kapnak a pedagógusok munkájának támogatásában. Rugalmasabbá tesszük a KRÉTA használatát, az egyetemeken megszüntetjük a Neptun kötelező alkalmazását. A felsőoktatási intézmények a saját működésükhöz igazodó, költséghatékonyabb megoldásokat is igénybe vehetnek.

A felsőoktatási intézmények a saját működésükhöz igazodó, költséghatékonyabb megoldásokat is igénybe vehetnek. Átalakítjuk a Klebelsberg Központot , hogy az irányítás helyett az iskolák szakmai támogatásával és fejlesztésével foglalkozzon.

, hogy az irányítás helyett az iskolák szakmai támogatásával és fejlesztésével foglalkozzon. Megszüntetjük a Nemzeti Pedagógus Kart, a működésére fordított évi 150 millió forinttal pedig a pedagógusok szakmai szervezeteit támogatjuk pályáztatás útján

– írta Lannert Judit.