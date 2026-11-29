A lángok egy 70 négyzetméteres parasztház egyik szobájában pusztítottak. A víztározóhoz közeli Madách úti ingatlanban a tűzoltók oltás közben egy holttestet találtak – közölte a katasztrófavédelem a honlapján vasárnap kora reggel. A mentők tájékoztatása szerint az áldozat egy 60 év körüli férfi.

Azt írták, hogy a Madách úti házban berendezési tárgyak égtek, a tűz átterjedt az épület födémszerkezetére is. A pásztói és a bátonyterenyei hivatásos tűzoltók a Bokori Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület önkéntesével eloltották a tüzet, majd a tetőszerkezetet is megbontották, hogy hozzáférjenek az izzó, parázsló részekhez.

Az egységek kivittek az épületből egy propán-bután gázpalackot. A katasztrófavédelem munkatársai átszellőztették a lakást, majd hőkamerával többször is átvizsgálták az ingatlant és a környékét is, de az épületben holtan talált férfin kívül más nem tartózkodott a házban.

A tűzeset okát a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság vizsgálja.