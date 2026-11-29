„Émile Durkheim francia szociológus ezt a jelenséget a kollektív felfokozottság állapotának nevezte. Vagyis valamiféle tömegpszichózisról is beszélhetünk. Ennek történelmi hagyománya van:

minden kornak, minden időszaknak megvan a maga kiemelkedő őrülete.

Azt is látni kell, hogy egy egész generáció nőtt fel úgy, hogy tizenvalahány éve videójátékokkal játszik. Ezért a GTA hatodik része közösségi élményt is jelent: kialakul egyfajta »mi-tudat«, hiszen egy régi, nosztalgikus videójátéknak több mint tíz év után megjelent egy olyan változata, amely rendkívül látványos és valósághű” – magyarázta a játék iránti érdeklődést Fromann Richárd szociológus az InfoRádióban.

Összességében az mondható, hogy logikus ez a fajta őrület, ami bizonyos ideig fog tartani, aztán majd jön egy másik hullám. Ezeket hype-oknak nevezik, bár a mostani tényleg viszonylag elemelkedik az összes korábbi őrülettől – tette hozzá.

Miami, 2026. november 19. Vásárlók Vice City-témájú ajándéktárgyakat vásárolnak a GTA 6 (Grand Theft Auto VI) videójáték megjelenése elõtti napon floridai Miamiban 2026. november 18-án. A Rockstar Games videójáték-sorozatának legújabb része november 19-én kerül az üzletekbe. MTI/AP/Marta Lavandier

A GTA-sorozatra mindig is az volt jellemző, hogy egy rendkívül szabad, virtuális világot kínál a játékosoknak, amelyben akár erőszakos vagy normaszegő cselekedeteket is végrehajthatnak, ráadásul a való élettől eltérő módon, bármiféle következmény nélkül.

Hogy pszichológiai szempontból milyen hatással lehet az emberre, ha egy ilyen világban tölti az idejét, azzal kapcsolatban a szakember úgy fogalmazott: 16 éves kutatásai alapján arra jutott, hogy

a videójáték olyan, mint egy lencse, felnagyítja a meglévő mentális jellegzetességeket, adott esetben problémákat. Nem létrehoz egy új hatást, hanem a meglévőket erősíti fel,

és emiatt lehetnek gondok a problémákkal küzdő emberek részéről. Ez azonban a periféria, nem jellemző – hangsúlyozta.

A „mintha tudat”

A szociológus szerint a játékok kompetenciafejlesztő hatásai is szoktak erősödni. És van egy nagyon fontos dolog a játékpszichológiában: ez a mintha élmény, ami azt jelenti, hogy bármennyire is elmerül egy játékos egy adott világban, valahol mindig tudja, hogy mi a valóság – magyarázta.

„Én ezt aranyfonálnak neveztem el, hogy ez köti össze a valóságot a virtuális valósággal, és amíg ez a fonál nem szakad el, és a játékos meg tudja különböztetni a fikciót a valóságtól, addig nagy hatásokról nem beszélhetünk. Viszont a GTA 6-nak van egy nagyon erős újdonsága, elképesztően valósághű és életszerű és ezért

akik mentálisan problémásak, náluk ez a bizonyos aranyfonal elszakadhat, mert annyira beleélik magát,

gondoljunk itt a virtuális VR-játékokra, hogy lehet, ott már problémák jelentkezhetnek – mondta.

Arra a kérdésre, hogy mennyire jelenthet veszélyt a túl korai találkozás, mondjuk, ha valaki túl fiatalon kezd el játszani, akár ezzel a játékkal vagy hasonló típusú játékokkal, azt válaszolta Fromann Richárd, hogy nem jelent automatikusan biztonságot, ha valaki elérte a 18 évet; „azt gondolom, hogy a videójátékoknak ilyen fajta szintezését nagyon komolyan kell venni. A gond, amikor jön a valóság, és a szülői akarat ellenére csak a kezébe kerül a gyereknek a játék.”

A szándékot, a motivációt kell megtalálni

„Ha a gyermek már találkozott a játékkal, azt javaslom a szülőknek, próbálják megérteni, mi motiválja őt, és mi okoz számára örömet benne. Ha ezt sikerül feltárniuk, más játékokat is kereshetnek, amelyek hasonló élményt nyújtanak. Ilyen lehet például a felfedezés öröme, a társakhoz való kapcsolódás vagy a különböző szerepek kipróbálása – ezekre számos alternatív játék kínál lehetőséget.

A szülők szakemberek segítségével kevésbé hiperrealisztikus, illetve a gyermek életkorának megfelelő játékokat is találhatnak. Ha pedig sikerül ilyet választaniuk, akár közösen is játszhatnak vele” – tanácsolta Fromann Richárd, aki szerint ez nagyon fontos az amúgy is erősítendő szülő–gyermek bizalom miatt. Ezek után sokkal őszintébben fog megnyílni a gyermek, és ez jót tesz egy ilyen kapcsolatnak” – zárta gondolatait Fromann Richárd szociológus a GTA 6-ról.

Cikkünk Barkóczi Bence interjúja alapján készült.