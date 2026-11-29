Az 1967-ben elfoglalt területek polgári közigazgatása régészeti ügyekért felelős tisztjének utasítására kiürítették az építményt, miután körülbelül egy hétig állt benne a víz. Az Emek Sávé nevű régészeti szervezet szerint az ókori építmény feltöltése helyrehozhatatlan károkat okozhat.

A szervezet az elmúlt évben húsz olyan esetet dokumentált, amikor zsidók ciszjordániai régészeti lelőhelyeket rongáltak meg. A telepesek november elején hoztak létre újabb engedély nélküli telepet Jerikó szélén.

„A második Szentély korából származó mikve tele van vízzel Jerikóban… Itt merítkezett meg Simon Hasmóneus”

– mondta lelkesen Izrael Sapira ultraortodox internetes véleményvezér egy videofelvételen. „Ez a víz ugyanazon a vezetéken keresztül érkezik kétezer éve” – tette hozzá a videó másik szereplője. A telep létrehozása után röviddel közzétett felvételen a vízzel megtöltött mikve látható, amint emberek megmártóznak benne.

A jobboldali szervezetek évek óta azt állítják, hogy a lelőhelyet körülvevő, a Palesztin Nemzeti Hatóság ellenőrzése alatt álló területek veszélyeztetik az ottani régészeti emlékeket. A régészek szerint azonban most maguk a telepesek veszélyeztetik a helyszín régészeti örökségét.

„Nagy mennyiségű víz ellenőrizetlen bevezetése egy ókori építménybe káros beavatkozás, amely veszélyezteti a stabilitását és helyrehozhatatlan károkat okoz" – közölte az Emek Sávé. Hozzátették: régészeti lelőhelyen semmilyen munkát nem lehet végezni, és semmilyen változtatást nem lehet eszközölni régészeti felügyelet és a polgári közigazgatás régészeti ügyekért felelős egységének engedélye nélkül.

„Ha egy palesztin hajtotta volna végre ugyanezt, a zsidó történelem szándékos megrongálásával vádolták volna. Most azonban a »zsidó történelem megmentése« nevében érkező telepesek maguk okoztak kárt a helyszínen néhány nap alatt" – közölte a szervezet.

Egy másik helyszínen, a Jordán-völgy északi részén található Tell al-Hama régészeti lelőhelyen, palesztin magántulajdonban lévő területen telepesek kiterjedt építési és felújítási munkálatokat végeztek. Új betonmedencét építettek, burkolatot fektettek le, elterelték a forrás vizét és bekerítették a területet, hogy turisztikai látványossággá alakítsák.

Az ott élő, 118 fős palesztin pásztorokból álló közösség szintén erőszaknak és vandalizmusnak van kitéve. Az Állampolgári Jogok Egyesülete szerint a telepesek rendszeresen elvágják a palesztinok vízvezetékeit, fenyegetik a lakosokat, és megakadályozzák, hogy állataik vízhez jussanak.

Az izraeli hadsereghez érkezett jelentés szerint vasárnapra virradóra telepesek felgyújtottak egy mintegy harminc régi járművet tároló telepet Ciszjordánia déli részén, a Hebron melletti Szuríf faluban. A tüzet palesztin tűzoltók oltották el, személyi sérülés nem történt.

Az észak-ciszjordániai Aszíra as-Samálija lakói arról számoltak be, hogy telepesek szögeket helyeztek el a Nábluszba vezető úton. A környéken élők most először találkoztak ilyen módszerrel. A telepesek előbb lyukakat fúrtak az útburkolatba, majd azokba csavarozták a szögeket. Három teherautó és két személygépkocsi rongálódott meg, a járművek vezetőinek összesen több mint tíz gumiabroncsot kellett kicserélniük.