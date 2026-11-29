A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 48. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
- 15 (tizenöt)
- 23 (huszonhárom)
- 25 (huszonöt)
- 29 (huszonkilenc)
- 42 (negyvenkettő)
- 44 (negyvennégy)
Nyeremények:
- 6 találatos szelvény nem volt;
- 5 találatos szelvény 14 darab, nyereményük egyenként 1.014.620 forint;
- 4 találatos szelvény 792 darab, nyereményük egyenként 17.935 forint;
- 3 találatos szelvény 15.252 darab, nyereményük egyenként 4295 forint.
A következő húzáson 110 millió forint lesz a főnyeremény.