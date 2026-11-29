A mesterséges intelligencia infrastruktúra és az adatközpontok válnak a villamosenergia-igény bővülésének fő hajtóerejévé a fejlett gazdaságokban, különösen Észak-Amerikában. Az adatközpontok által világszerte felhasznált villamos energia mennyisége 17%-kal nőtt 2025-ben, miközben a területre irányuló beruházások elérték az 565 milliárd dollárt, 2030-ig pedig további 4000 milliárd dollárnyi kapcsolódó beruházás várható, elsősorban a mesterséges intelligencia térnyerésének köszönhetően. A szédületes tempó ellenére az adatközpontok fogyasztása egyelőre viszonylag csekély: napjainkban az adatközpontok és a mesterséges intelligencia villamosenergia-igénye valamivel kevesebb mint 500 TWh-t tesz ki, ami a globális villamosenergia-igény 1,7%-ának felel meg, de ez az érték gyorsan emelkedik és 2030-ra megduplázódhat, a növekmény mintegy háromnegyede pedig a mesterséges intelligenciára összpontosító adatközpontokhoz fűződik. A folyamat olyan gyors, hogy az sok helyen már a villamosenergia-rendszerek határait feszegeti - áll a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) idei éves jelentésében.