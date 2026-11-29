„A Szigetszentmiklós és Szigethalom közötti Mű úti keresztezés a ráckevei HÉV egyik legforgalmasabb közúti átjárója. A környéken élők jól ismerik a problémát: a HÉV áthaladásakor lezáruló sorompó miatt rendszeresen feltorlódik a forgalom, az átjáró pedig a közúti és a vasúti közlekedés számára is szűk keresztmetszetet jelent” – írta a miniszter, aki hozzátette: idén nyáron már elvégezték az elhasználódott átjáró felújítását, amellyel megszüntethették a HÉV-ekre korábban érvényes 30 km/órás sebességkorlátozást. Ez fontos beavatkozás volt, de a szintbeli keresztezésből eredő torlódások felszámolásához egy átfogóbb fejlesztésre van szükség.

A ráckevei HÉV korszerűsítését Lázár János négy éven át jegelte, a korábban megkezdett előkészítést leállították, majd idén márciusban a tervezési szerződést is megszüntették. Most

ezt a régóta halogatott fejlesztést is újraindítjuk a hazahozott európai uniós forrásoknak köszönhetően, a HÉV-pálya megújításával és a kapcsolódó közúti beruházásokkal együtt.

A felújításhoz kapcsolódó terveket nemrég Perticsné Kácsor Andrea tiszás képviselő részvételével egy teltházas lakossági fórumon mutattuk be Szigetszentmiklóson” – közölte a miniszter.