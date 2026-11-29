A turisztikai adatok egyértelműen Budapest látogatottságának dinamikus növekedését mutatják, különösen a téli időszakban. Olyannyira, hogy a decemberi külföldi vendégéjszakák száma várhatóan már idén elérheti az év legmagasabb értékét – mondta az InfoRádióban Ürögi Tamás, azt is hangsúlyozva, hogy

a főváros turizmusa már régen túljutott a koronavírus-járvány okozta visszaesésen: a jelenlegi adatok csaknem kétszeresen haladják meg a járvány előtti szintet.

A szakember elmondása alapján a különböző turisztikai mutatók egyaránt a forgalom nagyon dinamikus növekedését támasztják alá.

Ezen belül a karácsonyi vásárok látogatása egy „speciális termékké vagy szolgáltatáscsomaggá” vált, nemcsak Budapesten, hanem a régió több más városában is. Mint fogalmazott, a vásárok felkeresése ma már sok esetben nem csupán kiegészítő program, hanem önálló utazási cél:

a turisták kifejezetten a karácsonyi hangulat miatt választanak úti célt, és a leghangulatosabb, legszínvonalasabb vásárokat keresik.

A külföldi turisták költése gazdasági szempontból sem elhanyagolható – értett egyet Ürögi Tamás, emlékeztetve, hogy a látogatók számos területen járulnak hozzá a főváros gazdaságához: a szállásdíjak mellett éttermekben és üzletekben költenek, ajándékokat vásárolnak, kulturális intézményeket látogatnak, valamint a közlekedési szolgáltatásokat is igénybe veszik.

A szakember becslése szerint egy külföldi turista napi kiadása a szállásköltséggel és az egyéb fogyasztással együtt átlagosan mintegy 65 ezer forint. Többnapos utazásokkal számolva így a turizmus sok milliárd forintos gazdasági ágazatot jelent, amelynek adóbevételei az állami szereplők számára is jelentős hozadékkal járnak.

Hogy képes-e, és ha igen, miként Budapest esetleg hosszabb időre itt tartani az érdeklődőket, akár a téli időszakban, azzal kapcsolatban Ürögi Tamás úgy fogalmazott, hogy a turisták budapesti tartózkodási idejét egyre nehezebb növelni. Bár Magyarország és a főváros turisztikai szereplői különböző eszközökkel igyekeznek erre ösztönözni az utazókat, a városlátogatások időtartama érdemben nem változik. Ennek egyik oka a gazdasági helyzet, valamint az utazási szokások átalakulása:

a turisták inkább több úti célt keresnek fel rövidebb idő alatt, előre megtervezett, tartalmas programokkal

– magyarázta.

Ürögi Tamás rámutatott, hogy a városlátogatások jellemzően két-három naposak, ezért a turisztikai szolgáltatóknak ehhez az időkerethez kell igazítaniuk kínálatukat. A hangsúlyt olyan tartalmas élmények biztosítására érdemes helyezni, amelyek arra ösztönzik a látogatókat, hogy később visszatérjenek Budapestre. A cél tehát nem feltétlenül az egyszeri tartózkodás meghosszabbítása, hanem az, hogy a turisták akár a következő évben, akár két-három év múlva ismét felkeressék a fővárost, és az időközben megújuló kínálatnak köszönhetően újabb élményekkel gazdagodjanak.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.