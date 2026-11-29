A Budapesti Közművek BDK Közvilágítási Divíziója idén is nyolc fővárosi helyszín

a Váci utca, az Erzsébet tér, a Városháza park, az Andrássy út, a Nagymező utca, a Liszt Ferenc tér, a Batthyány tér és a Clark Ádám tér

ünnepi díszvilágításáról gondoskodik. A lámpák fénymérő szenzorral vezérelve, automatikusan kapcsolódnak,

az ünnepi fények az aznapi fényviszonyoktól függően gyúlnak fel. A díszvilágítás minden nap sötétedéstől napkeltéig működik vízkeresztig, 2027. január 6-áig.

A központi fővárosi helyszínek mellett a közvilágítási divízió a kerületi önkormányzatok megrendelésére

Budapest tizennyolc kerületében,

valamint a Városligeti Műjégpályánál is

telepít ünnepi világítást.

A Vörösmarty téren,

a Városligetben

és két kerületben már világítanak a fények,

a többi helyszínen december 6-ig helyezik üzembe a díszeket.

Idén városszerte mintegy 3600 energiatakarékos, LED-es világító elemet helyeznek ki. Ezek összfogyasztása a bő egy hónapos időszak alatt 117,5 ezer kilowattóra, ami

a 2000-es évek elején alkalmazott megoldások energiafelhasználásának körülbelül a tizede.

A társaság a fák védelme érdekében az Andrássy úton a fák ágai helyett a fatörzsekre, valamint a közvilágítási oszlopok közötti tartókra helyezi el a világító motívumokat. Környezetbarát megoldásként a díszek nagyrészt fapellet és alumínium felhasználásával készült elemekből állnak, így életciklusuk végén részben újrahasznosíthatók.

A szolgáltató saját felajánlásából a Heim Pál Gyermekkórház belső udvarán is létesített díszvilágítást