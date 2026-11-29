A Budapesti Közművek BDK Közvilágítási Divíziója idén is nyolc fővárosi helyszín
- a Váci utca,
- az Erzsébet tér,
- a Városháza park,
- az Andrássy út,
- a Nagymező utca,
- a Liszt Ferenc tér,
- a Batthyány tér és
- a Clark Ádám tér
ünnepi díszvilágításáról gondoskodik. A lámpák fénymérő szenzorral vezérelve, automatikusan kapcsolódnak,
az ünnepi fények az aznapi fényviszonyoktól függően gyúlnak fel. A díszvilágítás minden nap sötétedéstől napkeltéig működik vízkeresztig, 2027. január 6-áig.
A központi fővárosi helyszínek mellett a közvilágítási divízió a kerületi önkormányzatok megrendelésére
- Budapest tizennyolc kerületében,
- valamint a Városligeti Műjégpályánál is
telepít ünnepi világítást.
- A Vörösmarty téren,
- a Városligetben
- és két kerületben már világítanak a fények,
a többi helyszínen december 6-ig helyezik üzembe a díszeket.
Idén városszerte mintegy 3600 energiatakarékos, LED-es világító elemet helyeznek ki. Ezek összfogyasztása a bő egy hónapos időszak alatt 117,5 ezer kilowattóra, ami
a 2000-es évek elején alkalmazott megoldások energiafelhasználásának körülbelül a tizede.
A társaság a fák védelme érdekében az Andrássy úton a fák ágai helyett a fatörzsekre, valamint a közvilágítási oszlopok közötti tartókra helyezi el a világító motívumokat. Környezetbarát megoldásként a díszek nagyrészt fapellet és alumínium felhasználásával készült elemekből állnak, így életciklusuk végén részben újrahasznosíthatók.
A szolgáltató saját felajánlásából a Heim Pál Gyermekkórház belső udvarán is létesített díszvilágítást