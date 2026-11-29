A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Nyírmadán polgármestert és képviselőket is választanak a település lakói, miután augusztusban a képviselő-testület a feloszlásáról döntött.

A polgármesteri tisztségért három független jelölt indul: a Nyírmadát eddig függetlenként vezető Csernáti Sándorné ismét megméretteti magát, rajta kívül Tóth Erika és Kertész Krisztián szerepel a szavazólapon. A hat képviselői helyre 33 jelölt pályázik, mindannyian függetlenek; Kertész Krisztián és Csernáti Sándorné képviselőjelöltként is indul. A több mint 3600 választásra jogosult négy szavazókörben adhatja le voksait.

A szintén szabolcsi Kölcsén azért kell polgármester-választást tartani, mert nyáron elhunyt Balku Pál (Fidesz-KDNP), aki 2010 óta vezette a települést. A magyar–ukrán határ közelében fekvő község tisztségéért nyolc független jelölt indul: Prosenszki Róbert, Harbula István, Tóth János László, Tamás András, Tamás Gyula, Biró Ildikó, Fazekas Róbert és Máté Roland. A valamivel több mint ezer választásra jogosult a község egyetlen szavazókörében adhatja le voksát.

A Heves megyei Hevesen azért kell időközi képviselő-választást tartani, mert a város 8. számú egyéni választókerületének 2024-ben megválasztott képviselője, Kozma Tamás (Fidesz-KDNP) egészségi állapotára hivatkozva augusztus 31-i hatállyal lemondott mandátumáról.

Helyére hárman pályáznak – ketten függetlenek, míg egy jelölt a Mi Hazánk Mozgalom támogatottja –, miután a Sikeres Hevesért Mozgalom jelöltje bejelentette visszalépését. A választókerület mintegy ezer választásra jogosultja egy szavazókörben adhatja le voksát.

Szavazni reggel hattól este hét óráig lehet.