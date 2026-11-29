December elsejétől, vagyis keddtől közúti ellenőrzés esetén a hatóság kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását – hívta fel a figyelmet a szaktárca.

Jelezték, hogy

a kormányablakok felkészültek az ügyintézési feladatokra, valamennyi rendelkezésre álló, gépjárműügyekkel foglalkozó ügyintézőjükkel fogadják az ügyfeleket.

Az időpontfoglalás nem kötelező.

A rendszámcseréhez a járműtulajdonosok két lehetőség közül választhatnak a közlemény szerint.

Az egyik az átrendszámozás: a jármű új, fehér alapszínű rendszámot kap, ennek díja egy pár rendszámtábla esetén 11 475 forint, a forgalmi engedély cseréje pedig további 6000 forint.

A másik lehetőség a karakterazonos rendszámcsere: a tulajdonos megtarthatja eredeti betű- és számkombinációját, amelyet fehér alapszínű rendszámtáblán gyártanak le. Ennek díja 16 605 forint, és nem szükséges hozzá a forgalmi engedély cseréje.

Jelezték, hogy a karakterazonos rendszám legyártása időigényes lehet, ezért különösen azoknak érdemes mielőbb intézkedniük, akik ezt választják.

Az átrendszámozás után pedig a tulajdonosnak gondoskodnia kell arról is, hogy az új rendszámot bejelentse

a biztosítónak,

az autópálya-matrica esetében a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltatónak,

valamint ha van, a parkolótársaságnak

és lízingelt autó esetén a lízingbeadónak is.

Aki elmulasztja a határidőt, nem közlekedhet tovább a régi rendszámmal,

2026. december 1-jétől az 5N és 5P környezetvédelmi osztályba sorolt, zöld rendszámmal közlekedő járművek már nem vehetnek részt a közúti forgalomban a korábbi rendszámtáblával. Közúti ellenőrzés esetén a hatóság bevonja a rendszámtáblát és a forgalmi engedélyt, valamint kezdeményezi a jármű forgalomból történő kivonását. A jármű csak az átrendszámozást követően kerülhet vissza a forgalomba - hangsúlyozták.

A tárca kiemelte:

a változás nem érinti a tisztán elektromos és a nulla emissziós járműveket.

Az 5E és 5Z környezetvédelmi osztályba sorolt autók továbbra is jogosultak a zöld rendszámra, és megmaradnak az ehhez kapcsolódó adó- és illetékkedvezményeik is: többek között a gépjárműadó, a cégautóadó, a visszterhes vagyonátruházási illeték és a regisztrációs adó alóli mentesség.