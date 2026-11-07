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Nyitókép: Omar Marques/Getty Images

Hat halott Krakkóban: a rendőrökkel is tűzharcba keveredett a támadó, egy villamost is eltalált

Infostart / MTI
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Hat ember életét vesztette, és tizenöten megsérültek szombat délután, amikor egy fegyveres férfi válogatás nélkül lövöldözni kezdett Krakkó főterén – közölték a lengyel hatóságok.

A katonai ruházatot viselő támadó délután három óra körül autóval hajtott Krakkó forgalmas főterére, és a járműből kezdett lövöldözni. Nem sokkal később a közelben tűzharcba keveredett a rendőrökkel, akik közül ketten megsebesültek. A férfit meglőtték, elfogták és kórházba szállították. Marcin Kierwinski belügyminiszter az egyik meglőtt rendőr állapotát válságosnak nevezte.

A hatóságok tájékoztatása szerint a támadó egy lengyel férfi, aki egyedül cselekedett, autójában pedig további fegyvereket és lőszert találtak. A hatóságok szerint már nem jelent veszélyt a lakosságra. Az elkövető indítéka egyelőre ismeretlen.

A lövöldözés során egy villamost is találat ért a főtér közelében. A jármű vezetője arról számolt be, hogy egy mozgó autóból lőttek a villamosra, és betört a vezetőfülke ablaka - közölte a helyi közlekedési társaság.

A helyszínre több mentőautót riasztottak, és mentőhelikopter is leszállt a főtéren. A hatóságok arra kérték a lakosságot és a turistákat, hogy kerüljék el a környéket.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök az X-en tragikusnak nevezte a történteket, és közölte, hogy a belügyminiszter folyamatosan tájékoztatja a történtekről, a rendőrség pedig vizsgálja a támadás hátterét és valamennyi körülményét. Marcin Kierwinski belügyminiszter Krakkóba indult, hogy a helyszínen egyeztessen a rendvédelmi és mentőszolgálatok képviselőivel.

Karol Nawrocki lengyel államfő mély aggodalmát fejezte ki a lövöldözés miatt, és a támadás körülményeinek teljes körű tisztázását sürgette. „Gondolataim az áldozatokkal, a sérültekkel és családtagjaikkal vannak” – írta az X-en. Hozzátette, hogy Bartosz Grodecki, a lengyel Nemzetbiztonsági Iroda vezetője is Krakkóba indult.

Waldemar Zurek igazságügyi miniszter nyugalomra intette a lakosságot, és arra kérte az embereket, hogy ne akadályozzák a mentőegységek munkáját. Közölte, hogy az ügyészek és a rendőrök már a helyszínen gyűjtik a bizonyítékokat és vizsgálják a történteket. Hangsúlyozta, hogy a hatóságok végzik a munkájukat, és ígéretet tett arra, hogy az elkövetőt felelősségre vonják

Tom Rose, az Egyesült Államok lengyelországi nagykövete brutális, gyilkos támadásnak nevezte a lövöldözést, amely szerinte megrendítette Lengyelország békéjét. „Amerika Lengyelország mellett áll ezekben a sötét órákban” – írta az X-en.

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