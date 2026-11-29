A zenész, frontember a hatvanas évek legelején alapított, és ma is aktív Beach Boysban olyan világslágereket énekelt, mint a California Girls vagy a Surfin’ USA. Halálhírét képviselője, Katie Altman közölte, az okok említése nélkül.

Az elegáns kiállású, szőke Mike Love 1960 elején Kaliforniában unokatestvéreivel, vagyis a három Wilson fivérrel, Briannel, Carllal és Denisszel közösen alapította meg a Beach Boyst, hozzájuk csatlakozott nem sokkal később a család barátja, Al Jardine. A Beach Boys Wilsonék garázsából jutott el nagyon gyorsan a nemzetközi hírnévig; a srácok a szörfös életérzést, az autók és a lányok imádatát fogalmazták meg zenéjükben.

Csak 1963 és 1966 között tucatnál is több daluk került a Top 20-ba, közülük az I Get Around, a Help Me, a Rhonda és a Good Vibrations egészen a lista tetejéig jutott. A lemezeladások elérték a 100 milliós példányszámot.

A Beach Boyst az ellentétes karakterű vokálok egyszerre történő megszólaltatása, valamint Love és a zenekart meghatározó producer, énekes, basszusgitáros (2025-ben elhunyt) Brian Wilson érzékeny dalszerzői képessége emelte a csúcsra. Mike Love könnyed, nazális tenorhangja a gyors tempójú, vidám daloknál érvényesült, ilyen volt a Surfin' USA vagy a Be True to Your School, a líraibb szerzeményeket, például a Don’t Worry Baby-t és az In My Room-ot Wilson adta elő csengő, érzelmes fejhangján.

Love mindig vitatta azt az általános vélekedést, amely szerint kizárólag Brian Wilson volt a zenekar kreatív ereje. Mike Love számára késői igazolást jelenthetett, hogy - negyedszázaddal az élete során hosszú időn át mentális problémákkal harcoló Brian Wilson után - tavaly beválasztották a Dalszerzők Hírességek Csarnokába.

A rockzene történetének legjobb albumai közé rendszeresen beválasztott Beach Boys-album, az 1966-ban kiadott Pet Sounds megjelenésekor üzleti bukás volt, és az összeomlás kezdetét jelentette mind Wilson, mind a Beach Boys számára. A csapat éveken át versenyzett a Beatlesszel, melyikük készíti a jobb lemezeket, miközben a zenei harc keretében készülő Beach Boys-lemez, a Smile Wilson elviselhetetlen precizitása miatt soha nem akart elkészülni.

Brian és Dennis Wilsonnal ellentétben Mike Love-ot nem befolyásolták kedvezőtlenül drogproblémák, ugyanakkor igazi rocksztár volt. Hat alkalommal nősült, és (legalább) nyolc gyermeke született, köztük Christian Love, aki később a Beach Boysszal is fellépett. Amikor a zenekart 1988-ban beiktatták a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, az eseményen beszédében hosszú kirohanást intézett a Beatles, a Rolling Stones és Bruce Springsteen irányában.

A Beach Boys alapítói közül Dennis Wilson 1983-ban vízbe fulladt, Carl Wilson 1998-ban rákban halt meg. Love az elmúlt években is folytatta a turnézást a Beach Boysszal, alkalmanként a korábban szintén zenekari tag Bruce Johnston társaságában. Brian Wilson and Mike Love 2012-ben újra együtt dolgozott, és lemezt készített a Beach Boysszal That’s Why God Made the Radio címmel. Az albummal a csapat évtizedek után került újra a top 10-es listára, de a megjelenést követő turné heteken belül befejeződött, miután Love és Wilson újra összeveszett régi sérelmeken.

A Beach Boys 2014 novemberében koncertet adott a Papp László Budapest Sportarénában: az esten Mike Love, Bruce Johnson és Christian Love is színpadra lépett.

(Nyitóképünkön 2024-ben a banda tagja, balról jobbra: Frank Marshall, Bruce Johnston, David Marks, Al Jardine, MIKE LOVE, Blondie Chaplin és Thom Zimny)