„A szülők nagyon szeretnék megtudni, hogy mik voltak a lányuk utolsó szavai” – mondta Lichy József, Viviána családjanak ügyvédje az Index összefoglalója alapján.

Az ügyvéd az RTL Híradónak úgy fogalmazott a mozdonyvezetőről, hogy nagy lélekjelenléttel szorítókötést alkalmazott a lányon, és még egy-két percig tudott vele kommunikálni, amíg a lány el nem vesztette az eszméletét. A szülők nagyon szeretnék megtudni, hogy mik voltak a lányuk utolsó szavai.

Lichy József hozzátette: a helyszíni szemle adatai alapján tisztázott, hogy a lány a vonatról azon az oldalon próbált leszállni, ahol az utasforgalom bonyolódik. „Tehát a megfelelő oldalon. A táskáját, a mobiltelefonját és a sálját is azon az oldalon rögzítették és ott találták meg” – mondta az ügyvéd.

Meghalt a mezőkövesdi vonatbalesetben megsérült lány pénteken a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórházban. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter telefonon fejezte ki részvétét a lány édesapjának. Az Országgyűlés egyperces néma felállással emlékezett a lányra.

Az ügyben vasúti közlekedés veszélyeztetése miatt folyik büntetőeljárás, a baleset körülményeinek tisztázása folyamatban van.