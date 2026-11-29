Mint Magyar Péter fogalmazott, nemcsak a fideszes hatalom, „hanem az általuk kitartott és fogvatartott szatellit ellenzék és azok gazdasági és média nyúlványai is” mindent megpróbáltak vele szemben.

„Először azt hitték, hogy viccelek. Aztán azt gondolták, hogy megvásárolnak. Később úgy döntöttek, hogy megaláznak, nevetségessé tesznek, kigúnyolnak, bedarálnak, megtörnek, vagy lelkileg tönkretesznek és ellehetetlenítenek. Nem jártak sikerrel” – fűzte hozzá.

Magyar Péter azt írta, mindent bevetettek, és néha közel jártak a céljukhoz, de mindig volt valaki: „egy barát, egy hazafi, egy szövetséges, egy hős, egy transzcendens erő, aki a legnehezebb pillanatokban mellém és mellénk állt. Mindig volt valami, ami átsegített a pokol tornácán és visszahúzott a szakadék széléről. Egy ölelés, egy szivárvány, egy harangszó, egy ima, egy biztató szó, egy álom, egy szempár”.

A miniszterelnök kitért arra, hogy már nagyon régóta érzi, „az utunk, a magyarok legújabb kori útja egy felsőbb erő védelme alatt áll. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell bátornak lenni, nem kell kockáztatni, nem kell az elvártnál többet dolgozni, vagy éppen tanulni, csupán annyit, hogy hinni is kell abban, amit csinálsz. Hinni kell az igazadban és abban, hogy akár az emberi sorsok, akár a hazánk jövője megváltoztatható. Hogy a siker és a győzelem rajtunk múlik. Rajtunk is múlik” – szögezte le.

A kormányfő szerint győzelmük után a régi gárda tagjai azt gondolták, hogy kisebb mértékben, alacsonyabb szinteken, de minden mehet tovább. „Hogy majd megvásárolnak dolgokat, hogy majd kiegyezünk, ahogy az egymást váltó hatalmak tettek eddig mindig.

Hát nem. Nincs alku.

Bűnözőkkel, a hazájukat kifosztókkal, a honfitársaikat megosztókkal és megalázókkal nincs alku”.

„A Tisza közössége, a 2026-os rendszerváltás elvekre és értékekre épül. Lehet hibázni, lehet valamit elrontani, de az elveinket és az értékeinket megtagadni, azokkal szembe menni soha. Vagyis egyszer, de utána az illető már nem tartozik a közösségünkhöz. Fontos azonban látni a különbséget az emberi hiba és az elvtelenség között. Nagyon más a kettő” – hangsúlyozta Magyar Péter.