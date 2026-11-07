Megszólalt a magyar Külügyminisztérium a krakkói vérengzésről

A Külügyminisztérium a közösségi oldalán számolt be a szombat délutáni krakkói lövöldözésről. Ahogy arról az Infostart is beszámolt, a lengyel rendőrség eddigi információi szerint a támadásnak öt halálos áldozata és több mint tíz sérültje van. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint az elkövetőt elfogták.

Magyar áldozatról vagy sérültről egyelőre nincs tudomásunk – közölte a tárca.

„A Külügyminisztérium és Magyarország krakkói főkonzulátusa folyamatosan figyelemmel kíséri a helyzetet, és kapcsolatban áll a lengyel hatóságokkal. A kislengyelországi válságstáb rövidesen ülésezik, ezt követően várható pontosabb tájékoztatás az elkövető, a halálos áldozatok és a sérültek nemzetiségéről” – írták a bejegyzésben.

A minisztérium azt is közölte, hogy amint megtudják, mely országok állampolgárai érintettek a támadásban, tájékoztatást adnak róla.