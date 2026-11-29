„Az Azbesztmentesítési Alapból épp csak azbesztmentesítésre nem lehetett pályázni” – írta pénteken Facebook-oldalán Nemény András (Éljen Szombathely!) polgármester, ezt idézte az MTI híradása alapján a Telex. Magyar Péter miniszterelnök a cikk alatti kommentjében azt írta: „Érdekes. Meg kell tanulni egy pályázati űrlapot helyesen kitölteni és a szükséges mellékleteket és mérési eredményeket csatolni. Igyekeztünk segíteni. Remélem másodszorra sikerülni fog.”

Nemény András szintén kommentben válaszolva előbb megköszönte a miniszterelnök segítő szándékát, majd azt írta, természetesen az új kiírásra is pályázni fognak.

Hozzátette: az, hogy szükség lesz egy új pályázati kiírásra, szerinte azt mutatja, hogy az első sajnos nem volt a legjobb.

„Nem véletlen, hogy a 250 érintett településből csak 35-en nyújtottak be pályázatot, és még közülük sem nyert a többség” – jegyezte meg.

„Pályázatukban külön szerepelt a lefedés, ráadásul ezeket a munkálatokat már nagyrészt el is végeztük, mivel az egészségügyi határérték több mint kétszázszoros túllépése – ahogy annak idején Miniszterelnök úr is mondta – rendkívül súlyos, az egészséget veszélyeztető helyzetet jelentett, amelynek rengeteg gyermek is ki volt téve. Éppen Miniszterelnök úr biztatására kezdtük meg a munkát” – írta Nemény András.

A polgármester ugyanakkor érthetetlennek nevezte, hogy a pályázatuknak az a része, amelyben a már elvégzett lefedés költségeinek kifizetéséhez kértek támogatást, miért nem került külön elbírálásra.

„Nem tudjuk értelmezni azt az indoklást, hogy azért utasították el a teljes pályázatunkat, mert annak egy elkülönített részében azokra a területekre is pályáztunk, ahol a lefedés nem lehetséges, csak az elszállítás jelenthet megoldást - ilyenek például az útpadkák” – írta bejegyzésében.

Hozzáfűzte: továbbra is meggyőződésük, hogy minden azbeszttel érintett területről tudni kell, azokat veszélyességük szerint kategorizálni kell, és az adott helyszínen a legmegfelelőbb technológiát kell alkalmazni. Ebben az államnak és az önkormányzatoknak egyaránt van felelősségük, amiből a maguk részét vállalják.

Nemény András a kommentje végén személyes találkozó lehetőségét kérte a miniszterelnöktől, hogy megoszthassák vele tapasztalataikat, mert úgy véli, hogy közösen egészen biztosan megtalálnák a legjobb és leggyorsabb megoldást.