A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalára feltöltött videóban András Hunor Lehel sajtóreferens jelentette be, hogy újra szól a lélekharang Csépán.

Felidézte, az elkövetők pár nappal ezelőtt lopták el a csépai temetőből a búcsúztató harangot, amelyet azután eladtak. Tájékoztatása szerint a kunszentmártoni rendőrök a vevőn keresztül jutottak el a tolvajokhoz, egy csépai testvérpárhoz.

A 19 éves és a 21 éves fiatalt lopás miatt gyanúsítottként hallgatták ki – tette hozzá a sajtóreferens, megjegyezve: a harang mostanra visszakerült eredeti helyére.

Pintér Csaba Gábor, Csépa polgármestere a Facebook-oldalán szintén beszámolt arról, hogy előkerült a harang. Még november 20-án jelezte, hogy valaki ellopta a temető lélekváltság harangját, és 50 ezer forint nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, akinek az információja nyomán megtalálhatják. Azt írta, aki ellopta, az csak a kilóárát látja, de a csépaiak számára a harangnak eszmei értéke van.