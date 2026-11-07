Újabb nyugtalanító részletek a krakkói vérengzésről

A szemtanúk beszámolói szerint délután három óra körül egy nagy sebességgel haladó autó hajtott fel Krakkó főterére. A járműben egy maszkot viselő férfi ült, aki lőfegyverrel tüzet nyitott az emberekre. A járókelők menekülni kezdtek, sokan a közeli kávézókban, éttermekben és kapualjakban kerestek menedéket.

A kislengyelországi vajdasági hivatal szombaton közölte, hogy a lövöldözésnek hat halálos áldozata – négy nő és két férfi – és 15 sérültje van. Két rendőr is a sérültek között van. Az egyikük állapota súlyos, a másik rendőr három lövést kapott, és meg kellett operálni.

Az elkövető édesapja 11 lőfegyvert birtokolt

Karolina Gałecka, a belügyminisztérium szóvivője az X-en megerősítette, hogy a támadó lengyel állampolgár. Az Onet információi szerint a férfi két lőfegyverre rendelkezett tartási engedéllyel.

Az autó, amellyel a főtérre hajtott, 52 éves édesapja nevén volt. Az apa szintén a Szentkereszt vajdaságban él, és rendelkezik fegyvertartási engedéllyel: összesen 11 lőfegyvere van. A lap szerint sem az apát, sem a fiát nem büntették korábban.

A támadó jelenleg kórházban van, miután az elfogásakor a rendőrök meglőtték. Állapota stabil.

Katarzyna Cisło, a krakkói vajdasági rendőr-főkapitányság szóvivője a TVN24-nek elmondta, hogy a férfi katonai jellegű ruházatot viselt, és katonai típusú hosszú lőfegyvert használt.

„Akár egy AR–15-ös típusú öntöltő karabély is lehetett” – közölte a rendőrségi szóvivő. Hozzátette, hogy az autóban számos további lőfegyvert és lőszert is találtak.

A jármű csomagtartójában többek között katonai hátizsákot, felszerelési tárolókat és egy bajonettet is találtak.